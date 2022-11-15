17 ноября
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Туризм

Не первым делом. Самолеты на Яровое полетят не скоро

Планы по запуску авиарейсов на Яровое оказались излишне оптимистичными.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Посмотрели и больше не выходили на связь

В начале ноября и.о. главы алтайского курорта Яровое Владислав Шилов сообщил, что городские власти думают над открытием летних авиарейсов, которые соединят Яровое с Белокурихой, а также курортами Кемеровской области и Республики Алтай.

Ряд СМИ истолковал эту информацию, как проект запуска авиасообщения в ближайшее время, озвучивались даже ориентировочные сроки — лето 2023 года.

Однако Владислав Шилов рассказал altapress.ru, что работа по данному вопросу проводилась в 2021 году и с тех пор не продвинулась.

Владислав Шилов,
Исполняющий обязанности мэра Ярового:

В 2021 году Яровое посетили представители компании, занимающейся реализацией проекта по развитию малой авиации в России, для рассмотрения возможности создания маршрутов в Кемерово, Новосибирск, Республику Алтай и по Алтайскому краю. Они ознакомились с инфраструктурой города, после отъезда на связь не выходили.

Аэродром, Яровое.
Аэродром, Яровое.
Leaflet | OSM Mapnik

Что представляет собой единственный аэродром Ярового

По словам и.о. градоначальника, специалисты осмотрели частную взлетно-посадочную полосу на предмет ее способности принимать самолеты.

По итогам осмотра было рекомендовано увеличить протяженность полосы на 200 м и построить небольшой зал ожидания. О подобных работах ни в предыдущем, ни в текущем году не сообщалось.

По данным топографических сервисов, в Яровом расположен единственный аэродром, с грунтовой взлетно-посадочной полосой без освещения, протяженностью 700 м и шириной 30 м. Он относится к категории аэродромов авиации общего назначения (АОН).

Это означает, что аэродром, в частности, нельзя использовать для выполнения коммерческих пассажирских рейсов по расписанию.

Аэродром, Яровое.
Аэродром, Яровое.
Leaflet | OSM Mapnik

Между тем, туристов на Яровом становится все больше

Глава алтайского краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых указывал, что в 2019 году Яровое посетило около 100 тысяч человек, в 2021 — 120 тыс., в 2022 — уже 130 тыс.

В управлении также отмечают, что в текущем году на развитие туризма в Яровом в этом году поступают большие средства.

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