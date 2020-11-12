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Туризм
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Не упусти возможность! Воспользуйся уникальными предложениями ноября в санаториях Белокурихи

Последний месяц осени — лучшее время для подготовки к долгому зимнему сезону. Поэтому @kurorty_rossii приглашает в санатории любимого курорта.

@kurorty_rossii
Санаторий «Центросоюз»:
  • отдых и лечение — от 2800 руб в сутки

Окунитесь в атмосферу лучших советских традиций!

Санаторий «Аврора»:
  • отдых и лечение — от 3000 руб. в сутки
  • при размещении двух взрослых, проживание и питание для ребенка — бесплатно!

Отдыхайте всей семьей!

Санаторий АлтайWest:
  • лечение и отдых — от 3000 руб в сутки

С почтением к «серебряному» возрасту.

@kurorty_rossii

А ещё мы говорим: «Спасибо!» медикам и предлагаем специальные программы реабилитации после #covid19 в санаториях «Россия» и «Алтайский Замок» по специальным ценам.

Телефон для справок: 8 (800) 775-51-91

Курорт Белокуриха: белокуриха-курорт.рф

Курорты России: kurortyrossii.ru

* Информация о стоимости действительна на момент публикации.

** Акции действуют с совместно с программой стимулирования внутренних туристических поездок. Верните 20% за путевку!

#курортыроссии #впечатления #житьвудовольствие

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