Не все по музеям. Туристы теперь летят в Петербург за массажами, флоатингом и реабилитацией после COVID

За первые 9 месяцев 2023 года 80 тысяч туристов посетили Санкт-Петербург с целью оздоровления. Это почти в 5 раз больше, чем по целевому показателю федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на весь год (16,7 тыс.). Медицинский туризм уже вошел в топ-5 причин для посещения Северной столицы — наряду с культурно-познавательными, деловыми, событийными путешествиями, а также поездками для встреч с близкими.

Развитием направления занимается Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и специально созданное при правительстве города Агентство медицинского туризма. Более сотни медучреждений Санкт-Петербурга готовы оказывать услуги туристам, более 30 санаторно-курортных организаций предлагают гостям города оздоровление и восстановление. Есть среди них и те, что работают по системе ОМС.

Санаторно-курортные программы, которые выбирают туристы в Санкт-Петербурге — это в первую очередь профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, реабилитация после инсультов, болезней нервной системы, травм, реабилитация после COVID-19, профилактика и лечение опорно-двигательного аппарата, а также лечение синдрома хронической усталости и коррекция веса.

Отель Palace Bridge. Фото по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Популярна также чек ап диагностика.

«Средняя продолжительность деловых поездок обычно составляет от трех до шести дней. Таким образом, в процессе деловой поездки турист может пройти диагностические процедуры, которые занимают 1-2 дня амбулаторно или стационарно», — рассказали altapress.ru в Агентстве медицинского туризма Санкт-Петербурга.

Спрос на чек ап диагностику повышается ежегодно на 20%.

Пользуются гости Санкт-Петербурга и оздоровительными услугами немедицинского направления. Так, например, 40% деловых туристов посещают бассейны, 35% — СПА-программы, 18% — тренажерные залы.

Учитывая тренд, отели и загородные комплексы Санкт-Петербурга все чаще предлагают своим гостям групповые и индивидуальные тренировки в бассейнах и фитнес-залах, авторские, аюрведические и традиционные массажи, хромотерапию (лечение светом), стоунтерапию (лечение камнями), флоатинг (оздоровление в состоянии «невесомости» при погружении в соленую воду), грязевые обертывания, ароматические и лечебные ванны и прочие оздоровительные процедуры.

Парк-отель «Репино». Фото по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Количество медицинских туристов в Санкт-Петербурге ежегодно растет. Так, за первое полугодие 2023 года в городе побывало на 20% больше туристов с оздоровительными целями, чем за аналогичный период 2022 года. Агентство медицинского туризма помогает гостям города сориентироваться, выбрать отель, клинику, услугу или специалиста.