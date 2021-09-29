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Туризм

«Не ждите горящих путевок». Из Барнаула запускаются прямые рейсы на египетские курорты

Чартерный рейс отправится из Барнаула в Шарм-эш-шейх 9 октября. Туда и в Хургаду самолеты будут вылетать раз в 10 дней. Расскажем о полетах, ценах и ограничениях.

Самолет Boeing 737.
Самолет Boeing 737.
pixabay.com

Первый рейс в Хургаду вылетел 24 сентября с 212 пассажирами на борту из 218 возможных, сообщили altapress.ru сотрудники международного аэропорта имени Германа Титова. Президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Евгения Беспалова рассказала редакции, что места на рейс в Шарм-эш-Шэйх 9 октября еще есть, но стоит поторопиться.

Евгения Беспалова,
президент АРАТ:

На 28 сентября стоимость тура на 8 ночей в трехзвездочном отеле в туре, который будет проходить с 9 октября, обойдется в 88 тыс. рублей. Цены меняются каждый день. Горящих путевок лучше не ждать. Они могут не появиться даже в декабре, когда испортится погода, ведь все зависит от того, сколько будет открытых стран.

Оперштаб пока не разрешил вылеты в Таиланд, который принимает туристов с жесткими условиями — нужно вакцинироваться и сделать четыре ПЦР-теста. Скорее всего, не будет и горящих путевок в Турцию, ведь на октябрь перенесены нереализованные в мае туры, поэтому самолеты и так будут хорошо заполняться.

Евгения Беспалова, президент АРАТ.
Евгения Беспалова, президент АРАТ.
Анна Зайкова.

Интересно, что первый «постковидный» рейс в Каир из Барнаула состоялся 20 июня. Планировалось, что самолеты, вместимостью до 238 пассажиров, будут вылетать раз в неделю по воскресеньям. Однако продолжилось это недолго — после трех вылетов рейсы сняли из-за низких продаж.

Напомним, что прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шэйх остановили в 2015 году, после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В авиакатастрофе погибли 224 человека.

Туристы могли прилететь в Каир, от которого нужно было еще семь часов добираться до курортного побережья.

Египет.
Египет.
CC0

Ограничения

Вакцинированным «Спутником V» туристам можно въезжать в страну без ПЦР-теста. Остальные отдыхающие, не младше 6 лет, должны предоставить оригинал с результатами ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов.

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