Небольшой дождь и волна: алтайские туристы опровергли ужасы шторма в курортном Таиланде

На юг Таиланда обрушился ураган Pabuk, пишет РИА Новости. В четверг и пятницу из прибрежных районов были эвакуированы более 30 тысяч человек. Ожидалось, что к вечеру пятницы ураган достигнет туристических зон. в частности Пхукета. Однако, как стало известно altapress.ru, туристы из Алтайского края, которые отдыхают сейчас там, говорят, что ураган обошел их стороной, и у них все хорошо.

Так, Анастасия, которая уже 4 года живет и работает на Пхукете и была свидетелем разной погоды здесь, сообщила, что только накануне прошел дождь и был ветер. Но, по ее словам, в низкий сезон дождь бывает и сильнее. «У нас все в порядке, — говорит она. — В СМИ такую бучу подняли. У нас все хорошо: тихо, спокойно».

Туристка Ольга, которая сейчас отдыхает в Као Лаке, сообщила, что вечером и ночью шел ливень, но сильного ветра не было. Утром 5-го января, по ее словам, уже все успокоилось и даже пытается выглянуть солнце.

По предположениям туристов, ураган обошел эту территорию и ушел в океан.