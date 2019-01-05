Небольшой дождь и волна: алтайские туристы опровергли ужасы шторма в курортном Таиланде

Так, Анастасия, которая уже 4 года живет и работает на Пхукете и была свидетелем разной погоды здесь, сообщила, что только накануне прошел дождь и был ветер. Но, по ее словам, в низкий сезон дождь бывает и сильнее. «У нас все в порядке, — говорит она. — В СМИ такую бучу подняли. У нас все хорошо: тихо, спокойно».
Туристка Ольга, которая сейчас отдыхает в Као Лаке, сообщила, что вечером и ночью шел ливень, но сильного ветра не было. Утром 5-го января, по ее словам, уже все успокоилось и даже пытается выглянуть солнце.
По предположениям туристов, ураган обошел эту территорию и ушел в океан.