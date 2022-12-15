Нелишняя нагрузка. Почему Белокуриха, в отличие от Крыма, любит курортный сбор, и сколько ей нужно денег на скамейки

В феврале Республика Крым отказалась от закона о курортном сборе, который Алтайский край сейчас активно поддерживает. В чем разница и сколько денег нужно для того, чтобы развивать зоны отдыха, altapress.ru рассказал мэр Белокурихи Константин Базаров.

Курортный сбор в Алтайском крае сейчас собирают только в единственном городе-курорте. По словам мэра, Белокуриха и Ставрополье позитивно относятся к эксперименту в отличие от черноморского побережья.

По личному мнению Базарова, причина в том, что на морские курорты едет очень большой поток неорганизованных туристов, который размещается не в отелях и гостиницах, а в съемных квартирах и тем самым не платит сбор.

«Организованный бизнес, реализуя закон о курортном сборе, несет лишнюю нагрузку. Власти тех регионов это видят и, наверное, пытаются сгладить, по-другому решить», — говорит мэр.

«Курортный сбор может иметь смысл только на ограниченных территориях, где он будет составлять не десятые доли процента (как в Краснодарском крае), а существенную часть местного бюджета (как в Белокурихе. — прим. Ред.)», — заявлял генеральный директор туроператорской компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. Его слова передавал АТОР.

По итогам 2022-го курорт ожидает собрать около 50 млн рублей курортного сбора. В бюджет Белокурихи на 2023 год уже заложили поступление порядка 41 млн рублей.

Константин Базаров. belokuriha-gorod.ru

Константин Базаров поделился мнением и о сумме сбора. Он считает, что 50 рублей за ночь в городе — достаточно для того, чтобы развивать курортные зоны и при этом не раздражать отдыхающих.

«Может быть, есть возможность даже повысить сумму, но мы не видим в этом необходимости: есть определенный резерв, который не истрачен, — говорит мэр. — Также мы стараемся информировать отдыхающих, показывать, что благоустройство курорта делают за счет сбора.

На что тратят курортный сбор в Белокурихе

За счет собранных средств в этом году практически закончили работу над новым сквером неподалеку от курортной поликлиники. В планах — продолжать благоустройство входной группы терренкура, который идет до старой мельницы, и береговой зоны.

Средства также идут на содержание мест общего пользования курортной зоны. «К сожалению, мы не имеем право направлять сбор на дороги и коммунальную инфраструктуру, — добавил Базаров. — Зато появляются дорожки и скамейки».

Работа в сквере в Белокурихе. Екатерина Карзова. Работа в сквере в Белокурихе. Екатерина Карзова.

«Сбор — это прекрасная вещь, которая позволяет поддерживать в достойном состоянии, модернизировать и развивать объекты, скверы, парки, — считает замгендиректора компании «Курорт Белокуриха» Георгий Белоусов. — Вместе с туристическим потоком растет и конкуренция: одновременно с санаториями должен развиваться и город».