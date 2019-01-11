Немецким туристам неприятны российские путешественники

60% респондентов из Германии возмущены тем, что туристы из России ведут себя слишком шумно, 56% немцев отметили тягу к алкоголю. Кроме того, 38% раздражает грубость россиян, а 24% — их потребность постоянно делать селфи.
Что касается британских туристов, в первую очередь немцев смущает их пристрастие к алкоголю, пишет bfm.ru. Так, издание отмечает, что, по статистике, самолеты часто вынуждены совершать экстренную посадку из-за нетрезвых британских дебоширов.
Многие респонденты также недовольны их привычкой занимать лежаки на пляже с раннего утра. Впрочем, себе немцы тоже приписывают этот недостаток.