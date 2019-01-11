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Туризм
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Немецким туристам неприятны российские путешественники

У немцев на отдыхе наибольшую неприязнь вызывают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub. Результаты опроса опубликовало РИА Новости.

Паттайя. Таиланд.
Паттайя. Таиланд.
СС0

60% респондентов из Германии возмущены тем, что туристы из России ведут себя слишком шумно, 56% немцев отметили тягу к алкоголю. Кроме того, 38% раздражает грубость россиян, а 24% — их потребность постоянно делать селфи.

Что касается британских туристов, в первую очередь немцев смущает их пристрастие к алкоголю, пишет bfm.ru. Так, издание отмечает, что, по статистике, самолеты часто вынуждены совершать экстренную посадку из-за нетрезвых британских дебоширов.

Многие респонденты также недовольны их привычкой занимать лежаки на пляже с раннего утра. Впрочем, себе немцы тоже приписывают этот недостаток.

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