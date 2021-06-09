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Туризм

Ниточка от Великого шелкового пути. 7 интересных фактов о Чуйском тракте

Летом туристы со всей России (и не только) отправятся в Горный Алтай. Большинство из них поедет по одной из главных туристических и транспортных артерий Алтая — Чуйскому тракту. Altapress.ru подготовил 7 интересных фактов об этом легендарном пути.

Р-256 Чуйский тракт.
Р-256 Чуйский тракт.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

1. На дорожных картах Чуйский тракт значится под номером Р-256. Трасса длиной 968 км начинается в Новосибирске и финиширует в селе Ташанта, что на самой границе с Монголией. Она пересекает Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Вдоль дороги расположены такие города как, Бердск, Новоалтайск, Бийск, Горно-Алтайск.

2. История Чуйского тракта — неотъемлемая часть истории Алтайского края. Она уходит в глубь веков. Когда-то эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой», как ее называли, сообщает altlib.ru.

3. Чуйский тракт — первая дорога в пределах нынешних административных границ Алтайского края и Республики Алтай, получившая статус дороги государственного значения (постановление ВЦИК РСФСР от 26 мая 1922 года).

4. На победу в Великой Отечественной войне были нацелены все ресурсы, все сферы человеческой жизни, а все дороги, даже расположенные в глубоком тылу, вели на фронт. На Алтае такой дорогой был Чуйский тракт. С 1933 году за ним закрепили название «Чуйский военизированный тракт», а все работники дороги приравнивались к бойцам Красной армии.

5. Своим название Чуйский тракт обязан реке Чуе — правому притоку Катуни.

6. На легендарной трассе можно встретить памятники необычным персонажам. Например, там увековечен герой старой песни, которая называется «Есть по Чуйскому тракту дорога». Слова к ней написал алтайский поэт Михаил Михеев. Она посвящена простому шоферу Кольке Снегиреву, который водил грузовик «АМО» и страстно любил девушку Раю. Она тоже была шофером, но ездила на «Форде», пишет vpoXod.ru.

7. Известно имя первой женщины-шофера Чуйского тракта — Мария Панкова. В 1930 году она получила права и практически четверть века провела за «баранкой».

Анна Карпова

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