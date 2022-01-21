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Туризм

Новые правила въезда в Таиланд разъяснили россиянам

Россиянам разъяснили новые правила посещения Таиланда по туристической программе Test & Go, в рамках которой недавно был упрощен въезд в страну для полностью привитых от COVID-19 туристов, сообщает TourDom.ru.

Таиланд.
Таиланд.
jeiline, CC BY 2.0, part from origina.

Прием заявок на въезд в страну по Test & Go (по ней можно посетить Пхукет, Паттайю, Краби, Пхангнга, острова Самуи, Панган, Тао, Чанг, Сичанг, а также районы Бангламунг и Сирача в провинции Чонбури) будет открыт на портале Thailand Pass 1 февраля в 9:00 по местному времени (5:00 мск).

Подать документы разрешается не ранее чем за два месяца до предполагаемой даты начала отдыха.

Привитым «Спутником V» россиянам для въезда по Test & Go потребуется сертификат о полной вакцинации (за 14 и более дней до поездки) или подтверждение перенесенного коронавируса — в этом случае нужно получить хотя бы одну дозу одобренного в Таиланде препарата, пишет Lenta.ru.

По прилете необходимо также иметь отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов.

От требования о вакцинации освобождаются несовершеннолетние путешественники, въезжающие в королевство в сопровождении привитых родителей или опекунов, однако не предъявлять результаты ПЦР-тестирования по прилете разрешается только детям до шести лет.

Помимо прочего, потребуется медицинский страховой полис с покрытием на сумму от 50 тыс. долларов (3,8 млн рублей).

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