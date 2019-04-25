В Белокурихе придумали, как вдвое увеличить турпоток

Развитие событийного туризма, создание гастрономических туров, новых терренкуров (оздоровительных троп) и услуг позволит увеличить туристический поток в Белокуриху вдвое. При этом рост должен произойти за счет молодежи, рассказал заместитель гендиректора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов на встрече туристического сообщества с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

По словам Акимова, основная аудитория санаториев Белокурихи — люди пенсионного и предпенсионного возраста из сибирских регионов. Чтобы привлечь большее число туристов, нужно предлагать услуги, которые будут востребованы у молодого поколения.

Олег Акимов,

заместитель гендиректора компании «Курорт Белокуриха»:

У нас есть перспективы роста, и есть ресурсы. Уже сейчас мы развиваем в «Белокурихе-2» спортивные направления туризма, на «Сибирском подворье» — событийный туризм. В разработке — проект гастрономических туров. Все эти шаги предпринимаются ради настоящих и будущих клиентов. Мы также подали заявку в Агентство стратегический инициатив с проектом туристических маршрутов и троп. По предварительной оценке экспертов, этот проект позволит удвоить турпоток в Белокуриху.

Акимов отметил, что сейчас для привлечения туристов расширяют территорию курорта — создают кластеры, собираются построить новый федеральный маршрут «Чуйский тракт-2», который пройдет через Белокуриху в Солонешенский район и завершится на Белухе.

Белокуриха. Туризм. Алтай. Настасья Коваленко

В ходе неформального разговора с губернатором представители сети санаториев попросили главу региона оказать им помощь в реализации намеченных планов. Проекты Белокурихи несколько лет финансировались из федеральной целевой программы по развитию туризма, которая завершилась в 2018 году. Сейчас турбизнес предлагает принять стратегию развития санаторно-курортного комплекса на уровне Алтайского края.

Также компания «Курорт Белокуриха», которая является якорным инвестором «Белокурихи-2», попросила краевое правительство помочь с качественной инфраструктурой, которой до сих пор нет. Из-за этого инвесторы не торопятся начинать строительство объектов размещения. Виктор Томенко заверил, что в текущем сезоне работы по созданию инженерных коммуникаций на «Белокурихе-2» будут завершены.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

В скором времени мы закончим инфраструктуру на «Белокурихе-2», которую планировали сделать по ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма». Средства в этот проект вложены, там что-то осталось доделать, и в этом году мы все завершим.

Цифра

Более 240 тыс. туристов отдохнули в Белокурихе в 2018 году.