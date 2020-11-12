Новый год к нам мчится: сколько стоят праздничные туры в Алтайский край и есть ли еще места

Скоро Новый год, а значит пришло время позаботиться о комфортном отдыхе во время долгожданных праздников. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой туристы все чаще отдают предпочтение отечественным курортам. Altapress.ru выяснил, как продаются новогодние туры в Алтайский край и чем регион привлекает внимание гостей.

Новогодние туры в Алтайский край

Заявки на бронирование новогодних туров в Алтайском крае в агентства начали поступать еще с начала сентября. Как уверяют в турагенстве «Мир отдыха», самые выгодные варианты были распроданы еще в конце сентября.

Наталья Ревякина,

директор туристического агентства «Мир отдыха»:

В новогодние выходные в Алтайском крае ожидается большой приток гостей из соседних регионов и центральной части России, в основном из Москвы. Поэтому, к сожалению, нами туров было продано не так много, продажи вели коллеги из этих регионов.

Бюджетные и дорогостоящие элитные варианты размещения в крае проданы практически все.

Наталья Ревякина,

директор туристического агентства «Мир отдыха»:

Бюджетные варианты приобретали те, кто и раньше не мог себе позволить отдых за рубежом в новогодние праздники. А элитные варианты покупали более активно те, кто раньше отдыхали в это время за границей, а сейчас из-за сложной эпидемиологической обстановки делать это опасаются.

Зима. Мороз. СС0

Для того, чтобы привлечь больше туристов, отели и турбазы Алтайского края предлагали варианты раннего бронирования и варианты с кэшбэком за туры по России в размере 20%.

Отдых в Белокурихе

Новогодние туры в курортную Белокуриху в этом году скупают очень активно, мест в санаториях практически нет.

Олеся Суворова,

директор федерального туроператора Курорты России ( ООО «Шестой континент»):

На короткие заезды сейчас крайне сложно найти свободные даты. Наше преимущество как федерального туроператора курорта России заключается в том, что мы знаем оперативно об освобождающихся местах в санаториях, поэтому можем предложить своим клиентам подходящий для них вариант.

Новогодние туры в Белокуриху включают в себя весьма насыщенную программу, в которую входит новогодний банкет, развлекательное мероприятие, а также трансфер и лечение по максимуму, которое, по сравнению с санаториями других регионов, на время праздников не приостанавливается.

Новый год. Елка. СС0

Олеся Суворова,

директор федерального туроператора Курорты России ( ООО «Шестой континент»):

Многие клиенты совмещают приятное с полезным — новогодний отдых с лечением. Но есть и та категория людей, которая приезжает на короткий срок просто покататься на лыжах и приятно провести выходные дни.

На бронирование туров серьезно повлияла эпидемиологическая обстановка. К плюсам Олеся Суворова относит то, что многие люди едут в санатории Белокурихи на реабилитацию после коронавируса. Но он также принес за собой и много минусов.

Олеся Суворова,

директор федерального туроператора Курорты России ( ООО «Шестой континент»):

Некоторые клиенты боятся заразиться вирусом по дороге на отдых, поэтому стараются перенести его на более поздние сроки. Сложности возникают и с оформлением санаторно-курортных карт в поликлиниках, потому что-либо нет специалистов, либо люди просто не могут пройти какие-то анализы из-за приостановления плановой помощи в некоторых регионах. Сейчас разрешается сделать карту и сдать анализы по приезду в санаторий, единственное, что необходимо иметь при себе, справку об эпидокружении.

Стоимость новогодних туров делится на два типа. Длинные путевки с лечением, питанием и проживанием на 12−14 дней стоят 35−45 тыс. рублей. Короткие трехдневные туры — 15−20 тыс.