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2 декабря -12°C

Новый горнолыжный комплекс в Алтайском крае рассчитывает занять премиум-нишу

В «Белокурихе-2» заработал горнолыжный комплекс «Мишина гора». Зима 2019−2020 станет первым полным сезоном, который отработает новая база.

Горнолыжный комплекс "Мишина гора".
Горнолыжный комплекс "Мишина гора".
Татьяна Катышева, пресс-служба АО "Курорт Белокуриха"

Комплекс может занять нишу премиум-сегмента на горнолыжном рынке, считают в компании «Курорт Белокуриха». Перед новым сезоном улучшили качество склона и дополнили инфраструктуру. Например, появился сервисный центр с пабом и пунктом проката, блинная, теплые туалеты и беседки.

Осенью санатории «Курорта Белокуриха» запустили новые пакеты услуг «Премиум» и «Премиум +". Гости, купившие такую путевку, получат безлимитный ски-пасс на «Мишину гору»

К новогодним каникулам там будет сноу-парк для прыжков с трамплина, а также в сезоне 20/21 будет запущена система искусственного оснежения.

В первые выходные комплекс посетили более 1,5 тысячи человек из Барнаула, Бийска, Новосибирска и Белокурихи.

Якорный инвестор «Белокурихи-2» планирует оставить «Мишину гору» за собой. Новый горнолыжный комплекс «Глухариная гора"выставят на торгах предстоящего инвестиционного форума, который состоится 6−7 декабря.

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