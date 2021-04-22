«О, где я не буду никогда». Топ-10 дорогих курортов мира, на которые барнаульцы смогут попасть, только продав квартиру

Если Турция с ее отмененными прямыми перелетами кажется теперь совсем далекой и недоступной, обратите внимание на действительно закрытые для большинства россиян курорты. Altapress.ru собрал рейтинг самых дорогих мест для отдыха в мире, чтобы мы увидели их хотя бы на картинке.

1. Banwa Private Island

Где: Филиппинские острова.

Стоимость: 100 тыс. долларов за ночь.

Вас ждут шесть вилл на пляже и 12 номеров в саду. Панорамные окна позволят насладиться удивительными видами на океан и тропический лес светлячков — вечером он переливается, как гирлянда. К каждому номеру приставлен дворецкий. Максимальное число гостей — 48.

Частная ферма специально для постояльцев выращивает овощи и фрукты. Из развлечений безлимитный спа, дайвинг, сплавы на байдарках, яхтинг и многое другое.

Banwa Private Island. Филиппинские острова. banwaprivateisland.com

Но все это мелочи по сравнению с природой: в кристально чистой голубой лагуне неподалеку от острова находится Туббатаха. Это уникальный коралловый риф, который входит в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Тут дайверы могут понаблюдать за акулами, рифовыми рыбами, скатами, лобстерами и черепахами.

Недалеко от отеля есть еще одно наследие из списка ЮНЕСКО — самая длинная в мире подземная река в пещере.

Правда, чтобы добраться до всего этого великолепия, придется доплатить еще 1 тыс. долларов за двухчасовой перелет на гидросамолете из Манилы, но это, согласитесь, сущие копейки.

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2. Isla de sa Ferradura

Где: Средиземное море.

Стоимость: 50 тыс. долларов за ночь.

Курорт, расположенный недалеко от Ибицы, считается одним из самых дорогих в мире. Он рассчитан на 15 человек.

Каждая комната на вилле выдержана в своем особом стиле. В распоряжении отдыхающих яхта, бассейн, спа-центр в восточном стиле, спортзал, ресторан с мишленовской звездой. Из развлечений водные лыжи, рыбалка, дайвинг, серфинг, игра в гольф, теннис и многое другое.

На крыше виллы расположена огромная терраса с двумя барами, затененными беседками, площадкой для диджеев и сценой — отличное место для вечеринок. Отсюда открывается великолепный вид на залив Сан-Мигель и Средиземное море. На самом острове в экзотическом лесу можно найти водопад.

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3. Necker Island

Где: Британские Виргинские острова.

Стоимость: 30 тыс. долларов за ночь.

Британский миллионер Ричард Брэнсон купил один из островов архипелага в начале 1980-х и построил там четыре роскошные виллы для своей семьи. Из-за большой занятости бизнесмен сдает их в аренду любому, у кого найдется пара лишних десятков тысяч долларов.

Остров может принять 28 отдыхающих. Персонала здесь обычно больше, чем гостей, поэтому клиентов ждет высочайший сервис. Тут и инструкторы по серфингу и дайвингу, и повар с прачкой, и бармен. Нужен личный диджей? Пожалуйста.

В стоимость также входит трансфер из аэропорта, питание, безлимитный алкоголь, беспроводной интернет и много других услуг.

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4. Musha Cay

Где: Багамские острова.

Стоимость: 25 тыс. долларов за ночь.

Musha Cay — остров на 60 гектаров с белоснежными пляжами и чистейшим океаном.

Американский магнат Джон Дж. Мелк купил его в 90-х годах XX века за 3 млн долларов и, потратив еще 60 млн и семь лет, построил четыре великолепные виллы и гостевой дом — и все для 24 отдыхающих. Сдается остров только целиком, поэтому никто не сможет помешать приватному отдыху.

На острове есть рестораны, бары, фитнес-центр, лаундж-зона с телевизором (а вдруг делать будет нечего?), бильярдная, библиотека, оборудование для водного спорта и дайвинга, теннисный корт, подогреваемый бассейн с пресной водой, открытый кинотеатр на пляже и многое другое.

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Минимальный срок аренды — пять дней. Но чего мелочиться? Возьмем неделю — она обойдется в 175 тыс. долларов (13 млн рублей). Еще бы арендовать частный самолет из Барнаула за 9 млн рублей, чтобы не стыдно было прилететь… А еду и напитки покупать не нужно — они входят в стоимость аренды.

5. Sandy Lane

Где: Барбадос.

Стоимость: 25 тыс. долларов за ночь.

Вилла Sandy Lane в английском стиле площадью 730 квадратных метров была построена в 1961 году на месте бывшей плантации. Это один из самых шикарных курортов Карибского моря.

Эксклюзивный номер с лаконичным названием Villa — двухэтажный особняк, окруженный собственным садом. От него сразу можно пройти на пляж.

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Это рай для водного спорта: в распоряжении туристов виндсерфинг, каякинг, сноркелинг и многое другое.

Также гостей ждут спа-зона в романском стиле, площадка для гольфа. Для детей есть клуб «Дом на дереве» — центр развлечений с игровыми программами, тематическими ужинами и днями рождения с опытными аниматорами.

6. Dall House

Где: Шотландия.

Стоимость: 20 тыс. долларов за ночь.

Наконец-то в нашем рейтинге появился непляжный курорт. Чистейший воздух, прозрачные реки и озера, идеально зеленые поля, тишина и абсолютная безопасность — все это самый дорогой курорт Шотландии. Здесь в полной мере можно себя почувствовать королем.

Dall House. Шотландия. ferguson-brown.com.

Не каждый богач может сюда попасть. Это поместье откроет свои двери только для членов частного клуба. Чтобы вступить в него, нужен взнос 4 млн долларов, а потом еще ежегодно выплачивать по 1 млн.

7. Casa Contenta

Где: Майами.

Стоимость: 17 тыс. долларов в сутки.

Особняк за 20 млн долларов любезно распахнет свои двери для богатенького туриста. Из аэропорта прямо к дому отдыхающих доставит личный водитель на лимузине. Персональный повар будет жаждать приготовить любимое блюдо, няня — забрать любимое чадо, а массажист — помять уставшие ножки.

Интерьеры каждой комнаты особняка выполнены в стиле определенной страны. К домику прилагается огромный бассейн с водопадом.

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Минимальный срок проживания — три дня.

8. Atlantis The Palm

Где: ОАЭ.

Стоимость: 15 тыс. долларов за ночь.

Курорт состоит из трех искусственных островов, которые образуют рисунок пальмы. Из аэропорта сюда доставит вертолет.

В отличие от других мест отдыха нашего списка он находится совсем недалеко от города, так что, если захочется побывать в огромном дубайском океанариуме, пообедать в «Бурдж-Халифе» или просто устроить шопинг, — без проблем. До центра Дубая можно добраться за 25 минут.

Atlantis The Palm. ОАЭ. atlantis.com

Гостей ждут завораживающий вид на Персидский залив, частный белый песчаный пляж и аквапарк. Все номера оформлены в арабском или океанском стиле. Также есть бары и рестораны с мировой кухней.

9. Rania Experience

Где: Мальдивские острова.

Стоимость: 10 тыс. долларов за ночь.

Этот небольшой остров в 3 гектара в Индийском океане можно обойти за 10 минут. Здесь прямо на белоснежном пляже разместились четыре виллы. На каждой вилле свой бассейн. Что круто — в стоимость аренды входят прогулки на яхте, в которой можно жить: там две двухместные спальни, джакузи и прочие удобства.

В стоимость также входят услуги личного повара, специалистов по спа-процедурам, инструктора по дайвингу и дворецкого, трансфер из аэропорта.

Rania Experience. Мальдивские острова. blessthisstuff.com.

Максимальное количество гостей — 12 человек.

10. Fregate Island

Где: Сейшельские острова.

Стоимость: 3 тыс. долларов за ночь.

Поговаривают, что этот остров был пристанищем пиратов, которые спрятали здесь сокровища. Очень хорошо, если их найти — можно отправиться на курорт подороже (за 3 тыс. долларов в ночь пусть живут бедняки).

Здесь хотя бы есть возможность увидеть редкие растения и животных: это, например, таками, кокосовые горлицы, сейшельские диалы и другие. Остров длиной 2 километра шириной в один практически полностью утопает в зелени.

В ресторане островного отеля подают блюда, продукты для которых выращены на собственной ферме. Один из семи песчаных пляжей — Anse Victorin — считается одним из самых красивых в мире.

Находиться здесь могут не более 40 человек. Минимальный срок проживания в отеле — неделя.