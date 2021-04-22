«О, где я не буду никогда». Топ-10 дорогих курортов мира, на которые барнаульцы смогут попасть, только продав квартиру

1. Banwa Private Island
Где: Филиппинские острова.
Стоимость: 100 тыс. долларов за ночь.
Вас ждут шесть вилл на пляже и 12 номеров в саду. Панорамные окна позволят насладиться удивительными видами на океан и тропический лес светлячков — вечером он переливается, как гирлянда. К каждому номеру приставлен дворецкий. Максимальное число гостей — 48.
Частная ферма специально для постояльцев выращивает овощи и фрукты. Из развлечений безлимитный спа, дайвинг, сплавы на байдарках, яхтинг и многое другое.
Но все это мелочи по сравнению с природой: в кристально чистой голубой лагуне неподалеку от острова находится Туббатаха. Это уникальный коралловый риф, который входит в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Тут дайверы могут понаблюдать за акулами, рифовыми рыбами, скатами, лобстерами и черепахами.
Недалеко от отеля есть еще одно наследие из списка ЮНЕСКО — самая длинная в мире подземная река в пещере.
Правда, чтобы добраться до всего этого великолепия, придется доплатить еще 1 тыс. долларов за двухчасовой перелет на гидросамолете из Манилы, но это, согласитесь, сущие копейки.
2. Isla de sa Ferradura
Где: Средиземное море.
Стоимость: 50 тыс. долларов за ночь.
Курорт, расположенный недалеко от Ибицы, считается одним из самых дорогих в мире. Он рассчитан на 15 человек.
Каждая комната на вилле выдержана в своем особом стиле. В распоряжении отдыхающих яхта, бассейн, спа-центр в восточном стиле, спортзал, ресторан с мишленовской звездой. Из развлечений водные лыжи, рыбалка, дайвинг, серфинг, игра в гольф, теннис и многое другое.
На крыше виллы расположена огромная терраса с двумя барами, затененными беседками, площадкой для диджеев и сценой — отличное место для вечеринок. Отсюда открывается великолепный вид на залив Сан-Мигель и Средиземное море. На самом острове в экзотическом лесу можно найти водопад.
3. Necker Island
Где: Британские Виргинские острова.
Стоимость: 30 тыс. долларов за ночь.
Британский миллионер Ричард Брэнсон купил один из островов архипелага в начале 1980-х и построил там четыре роскошные виллы для своей семьи. Из-за большой занятости бизнесмен сдает их в аренду любому, у кого найдется пара лишних десятков тысяч долларов.
Остров может принять 28 отдыхающих. Персонала здесь обычно больше, чем гостей, поэтому клиентов ждет высочайший сервис. Тут и инструкторы по серфингу и дайвингу, и повар с прачкой, и бармен. Нужен личный диджей? Пожалуйста.
В стоимость также входит трансфер из аэропорта, питание, безлимитный алкоголь, беспроводной интернет и много других услуг.
4. Musha Cay
Где: Багамские острова.
Стоимость: 25 тыс. долларов за ночь.
Musha Cay — остров на 60 гектаров с белоснежными пляжами и чистейшим океаном.
Американский магнат Джон Дж. Мелк купил его в 90-х годах XX века за 3 млн долларов и, потратив еще 60 млн и семь лет, построил четыре великолепные виллы и гостевой дом — и все для 24 отдыхающих. Сдается остров только целиком, поэтому никто не сможет помешать приватному отдыху.
На острове есть рестораны, бары, фитнес-центр, лаундж-зона с телевизором (а вдруг делать будет нечего?), бильярдная, библиотека, оборудование для водного спорта и дайвинга, теннисный корт, подогреваемый бассейн с пресной водой, открытый кинотеатр на пляже и многое другое.
Минимальный срок аренды — пять дней. Но чего мелочиться? Возьмем неделю — она обойдется в 175 тыс. долларов (13 млн рублей). Еще бы арендовать частный самолет из Барнаула за 9 млн рублей, чтобы не стыдно было прилететь… А еду и напитки покупать не нужно — они входят в стоимость аренды.
5. Sandy Lane
Где: Барбадос.
Стоимость: 25 тыс. долларов за ночь.
Вилла Sandy Lane в английском стиле площадью 730 квадратных метров была построена в 1961 году на месте бывшей плантации. Это один из самых шикарных курортов Карибского моря.
Эксклюзивный номер с лаконичным названием Villa — двухэтажный особняк, окруженный собственным садом. От него сразу можно пройти на пляж.
Это рай для водного спорта: в распоряжении туристов виндсерфинг, каякинг, сноркелинг и многое другое.
Также гостей ждут спа-зона в романском стиле, площадка для гольфа. Для детей есть клуб «Дом на дереве» — центр развлечений с игровыми программами, тематическими ужинами и днями рождения с опытными аниматорами.
6. Dall House
Где: Шотландия.
Стоимость: 20 тыс. долларов за ночь.
Наконец-то в нашем рейтинге появился непляжный курорт. Чистейший воздух, прозрачные реки и озера, идеально зеленые поля, тишина и абсолютная безопасность — все это самый дорогой курорт Шотландии. Здесь в полной мере можно себя почувствовать королем.
Не каждый богач может сюда попасть. Это поместье откроет свои двери только для членов частного клуба. Чтобы вступить в него, нужен взнос 4 млн долларов, а потом еще ежегодно выплачивать по 1 млн.
7. Casa Contenta
Где: Майами.
Стоимость: 17 тыс. долларов в сутки.
Особняк за 20 млн долларов любезно распахнет свои двери для богатенького туриста. Из аэропорта прямо к дому отдыхающих доставит личный водитель на лимузине. Персональный повар будет жаждать приготовить любимое блюдо, няня — забрать любимое чадо, а массажист — помять уставшие ножки.
Интерьеры каждой комнаты особняка выполнены в стиле определенной страны. К домику прилагается огромный бассейн с водопадом.
Минимальный срок проживания — три дня.
8. Atlantis The Palm
Где: ОАЭ.
Стоимость: 15 тыс. долларов за ночь.
Курорт состоит из трех искусственных островов, которые образуют рисунок пальмы. Из аэропорта сюда доставит вертолет.
В отличие от других мест отдыха нашего списка он находится совсем недалеко от города, так что, если захочется побывать в огромном дубайском океанариуме, пообедать в «Бурдж-Халифе» или просто устроить шопинг, — без проблем. До центра Дубая можно добраться за 25 минут.
Гостей ждут завораживающий вид на Персидский залив, частный белый песчаный пляж и аквапарк. Все номера оформлены в арабском или океанском стиле. Также есть бары и рестораны с мировой кухней.
9. Rania Experience
Где: Мальдивские острова.
Стоимость: 10 тыс. долларов за ночь.
Этот небольшой остров в 3 гектара в Индийском океане можно обойти за 10 минут. Здесь прямо на белоснежном пляже разместились четыре виллы. На каждой вилле свой бассейн. Что круто — в стоимость аренды входят прогулки на яхте, в которой можно жить: там две двухместные спальни, джакузи и прочие удобства.
В стоимость также входят услуги личного повара, специалистов по спа-процедурам, инструктора по дайвингу и дворецкого, трансфер из аэропорта.
Максимальное количество гостей — 12 человек.
10. Fregate Island
Где: Сейшельские острова.
Стоимость: 3 тыс. долларов за ночь.
Поговаривают, что этот остров был пристанищем пиратов, которые спрятали здесь сокровища. Очень хорошо, если их найти — можно отправиться на курорт подороже (за 3 тыс. долларов в ночь пусть живут бедняки).
Здесь хотя бы есть возможность увидеть редкие растения и животных: это, например, таками, кокосовые горлицы, сейшельские диалы и другие. Остров длиной 2 километра шириной в один практически полностью утопает в зелени.
В ресторане островного отеля подают блюда, продукты для которых выращены на собственной ферме. Один из семи песчаных пляжей — Anse Victorin — считается одним из самых красивых в мире.
Находиться здесь могут не более 40 человек. Минимальный срок проживания в отеле — неделя.