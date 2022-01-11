О запуске программы школьного туризма заявил Мишустин

Памятка для туриста в Республике Алтай.

До 2024 года на ее финансирование предусмотрено 3,5 млрд рублей. Из них полмиллиарда уже выделено, сообщает телеграм-канал правительства.

«Рассчитываем, что в этом году больше 100 тысяч учащихся пятых-девятых классов смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночевками», — отметил премьер Михаил Мишустин.

В качестве эксперимента программа стартует в 18 регионах, пишет bfm.ru. Первые путешествия начнутся весной.

Продолжительность одной поездки составит не менее суток.

Ранее президент РФ Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с туризмом цитатой из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя».