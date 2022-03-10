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Туризм

Обернуть риски в возможности. Был ли успешным 2021 год для алтайского туризма, и как регион выиграет от закрытия границ

Что делать, если вы не можете улететь на «юга», а кешбэк от государства уже получен? Отменят ли субсидированные перелеты в России? На что потратили и потратят миллиарды рублей в Алтайском крае? На эти и другие вопросы ответил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Сломанный глобус.
Сломанный глобус.
gettyimages.fi

Туристы и их деньги

По данным Евгения Дешевых, прошедший сезон заметно обогнал 2020 год по количеству туристов. Однако в этом показателе не достиг доковидный 2019 год.

1,8 тыс. туристов посетили Алтайский край в 2021 году. На 20% больше, чем в 2020 году, но на 15−17% меньше, чем в 2019 году.

Причина такого результата все та же — отмена массовых событийных мероприятий и прочие коронавирусные ограничения.

Всего 1,1 тыс. иностранных туристов прибыли в Алтайский край в 2021 году. До пандемии в регионе активно работали над созданием продукта для гостей из-за рубежа.

Евгений Дешевых
Евгений Дешевых
Дмитрий Лямзин

Евгений Дешевых,
начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона:

В 2022 году мы ожидаем повышение спроса. В Белокурихе отметили рост бронирования на мартовские праздники — примерно на 10−15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя загрузка сейчас близка к 80%.

Одним из факторов увеличения спроса чиновник называет сокращение программ выездного туризма. Точных прогнозов, как сложится в сфере туризма 2022 год, Евгений Дешевых не дает: «Говорить об этом рано. Нужно набраться терпения».

5,5 млрд рублей — объем предоставленных туристических услуг в регионе в 2021 году.

Что касается объема услуг в минувшем году, то он на 40% превысил показатель 2020 года и на 7% обошел допандемийный.

Гостиница &quot;Алтай&quot;.
Гостиница «Алтай».
Анна Молчанова.

«Восстановление туротрасли происходит неравномерно. Прежде всего, этот результат достигнут из-за повышенного спроса на оздоровительный отдых. К примеру, в прошлом году объем предоставленных услуг гостиницами сохранился на уровне 2019-го, а турфирмы — не дотянули 5,5%. Это объясняется все теми же ограничениями», — отмечает Дешевых.

Нацпроект и новые дороги

С прошлого года Алтайский край участвует в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». В его рамках в «Белокурихе Горной» построили автомобильную дорогу до Мишиной горы. На конец 2022 года назначена сдача дороги к горе Глухариной.

575 млн рублей потратят на строительство дороги к горе Глухариной. Большая часть (465 млн рублей) поступит из федерального бюджета.

Также Алтайский край претендует на субсидии, предназначенные для развития туристической инфраструктуры, получение оборудования, разработку и оснащение маршрутов, благоустройство пляжей и так далее.

Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Анна Зайкова. Altapress.ru.

«Все — в рамках конкурса. Участник может получить от 3 до 8,5 млн рублей на реализацию проекта. Сейчас мы ведем работу с туристическим бизнесом, выявляем потребности, чтобы подсчитать долю софинансирования», — добавляет Евгений Дешевых.

Меры поддержки бизнеса

175 млн рублей — объем средств, выделенных для поддержки туризма в Алтайском крае в 2021 году по федеральной программе.

В 2021 году туристический бизнес продолжал пользоваться государственными мерами поддержки. Так, 63 млн рублей получили более 200 алтайских турагентов, фирм и туроператоров в виде грантов, субсидий, безвозвратных льготных кредитов и так далее. 9,5 млн рублей из них— это сумма финансирования шести крупных проектов, один из которых — строительство глэмпинга на Бирюзовой Катуни.

Евгений Дешевых,
начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона:

В рамках нашей региональной программы есть аналогичные форма поддержки. Сверх этого мы компенсировали затраты туроператоров на поездки в приоритетные районы края: Красногорский, Чарышский, Солонешенский, в Горную Колывань. Туда хотел бы ехать турист, но, к сожалению, для него нет должной инфраструктуры и уровня сервиса. А бизнес не занимается теми территориями, потому что нерентабельно — нет достаточного турпотока. Этой поддержкой мы стараемся переломить ситуацию.

Народный дом в селе Чарышском
Народный дом в селе Чарышском
altapress.ru

Изменения на рынке

Положительными моментами в прошедшем году Евгений Дешевых назвал восстановление спроса на отдых в Алтайском крае и увеличение доли туристов из европейской части России с 7 до 10%.

Евгений Дешевых,
начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона:

Несмотря на все обстоятельства, наши инвестиционные площадки работают. Бодрости духа не теряем, судьба у них хорошая. В «Белокурихе Горной» уже запущен газ, сейчас там занимаются строительством внутренних сетей, в частности водоснабжения и канализации.

В прошлом году на территории «Белокурихи Горной» открыли первый объект размещения — гостиничный комплекс «Олимп-парк». Сейчас «Гранд-крио Алтай» возводит отель с клиникой превентивной медицины.

«На „Бирюзовой Катуни“ начал работу глэмпинг „Август“. Что удивительно, его загрузка близка к 100% в любой сезон», — отмечает Евгений Дешевых. — В игорной зоне мы ждем открытия порядка 40 шале".

ОЭЗ &quot;Бирюзовая Катунь&quot;.
ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».
altai3race.ru/

1,8 млрд рублей — объем частных инвестиций в 2021 году. В два раза больше, чем в 2019-м.

Туристический кешбэк

В 2021 году восемь туроператоров продали пять тысяч путевок, 80% из которых — с пребыванием в Алтайском крае.

«Мы помогаем бизнесу войти в программу. Скажем так: не простая это процедура. Тем не менее, количество участников увеличивается», — отметил Евгений Дешевых.

Также он сказал, что делать туристам, которые из-за закрытых южных аэропортов не захотят отправиться на отдых в рамках весенней программы: «Клиент, по соглашению с туроператором, вправе перенести сроки поездки: либо на более поздние даты, либо поменять направление отдыха».

Самолет Nordwind.
Самолет Nordwind.
nordwindairlines.ru

Санкции и бизнес

О кризисе выездного международного туризма Евгений Дешевых сказал так: «Многие направления будут недоступными — это действительно отрицательно скажется на работе турфирм, ориентированных именно на выезд в другие страны. Выходом может стать переориентация на продажу туров внутри страны, либо продажа путевок в государства, которые будут открыты для россиян. Этим компании занимались и в предыдущие годы из-за ковидных ограничений. Важно найти решения, которые позволят обернуть риски в возможности».

Что касается авиасанкций и угроз отмены субсидированных перелетов, то чиновник отметил, что информации по отмене программы пока не поступало.

50 рублей — сумма курортного сбора в Белокурихе. По словам Евгения Дешевых, в этом году повышать ее не планируется.

Газ и «Горная страна»

Четвертый год подряд придорожный комплекс «Горная страна» из туркластера «Золотые ворота Алтая» не может получить подключение к газу, гарантированное инвестиционным соглашением. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в 2021 году потребовал разобраться с проблемой, однако и сегодня кафе продолжает отапливаться самостоятельно.

Алексей Саламатов. &quot;Горная страна&quot;.
Алексей Саламатов. «Горная страна».
Фото Владимира Бедарева.

На закономерный вопрос Евгений Дешевых ответил со вздохом: «Непростой это кейс. Трубопровод построен 10 лет назад, не эксплуатировался. Из-за принадлежности к категории особо опасных объектов его ввод в эксплуатацию затягивается. Тем не менее, план действий выработан, понимание, что делать, есть. Работы будут полностью выполнены».

От упоминания каких-либо сроков он воздержался. Но рассказал о еще четырех инвесторах «Золотых ворот Алтая».

Евгений Дешевых,
начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона:

Помимо «Горной страны» работает еще один инвестор — газовая заправочная станция. Два других объекта — в стадии реализации: реконструируется автозаправочный бензиновый комплекс со станцией техобслуживания, и строится торговый комплекс. У пятого инвестора, дочерней компании «Аникса», проект в проработке. О новых партнерах, к сожалению, сказать ничего не могу. На сегодняшний момент их интерес к площадке не наблюдается, в том числе и из-за, так скажем, отрицательного фона. Думаю, что при решении всех вопросов, это изменится.

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