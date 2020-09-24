Обязательный карантин: вновь изменены правила для туристов, возвращающихся из-за рубежа

По прилете в Россию путешественникам придется сидеть дома на обязательном карантине, пока они не получат результат теста на коронавирус.

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР (мазок на коронавирус из носа и горла) вернувшиеся из-за рубежа туристы должны соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой.

Сделать тест путешественники должны в течение трех дней с момента возвращения в Россию.

Документ вступает в силу с 24 сентября, сообщает bfm.ru.

Постановление опубликовано на интернет-ресурсе правовой информации.

Об обязательном карантине

Обязательный карантин для всех прибывающих из-за рубежа вводился в марте, после первого случая смерти коронавируса в России. На тот момент Россия еще держала границы с большинством стран открытыми, а всех приезжающих обязала самоизолироваться на 14 дней, пишет Forbes.

Полторы недели спустя Россия полностью приостановила авиасообщение с другими странами.

В июле Роспотребнадзор разрешил въезжающим в страну не соблюдать карантин при условии, если у них есть справка об отрицательном тесте на коронавирус. В случае отсутствия справки въезжающий должен был сдать тест в течение трех дней.

Требования ждать результатов теста дома на тот момент не было.

Открытые границы

Сейчас авиаграницы открыты с 10 странами — Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

С 27 сентября планируется открыть перелеты в Южную Корею.

Кроме того, была открыта граница России с Абхазией.

Комментарий Кремля

Между тем еще 17 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял. что в Кремле не обсуждают вопрос возвращения к режиму самоизоляции — система здравоохранения заблаговременно мобилизована, пишет «РГ».

На вопрос журналистов, нет ли планов усилить «карантин» из-за коронавируса и вернуться к режиму самоизоляции хотя бы частично, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Нет, никаких обсуждений не ходит"​​​.