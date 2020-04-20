Одинокая и неприкаянная. Как курортная Белокуриха превратилась в город-призрак

Как минимум до 1 июня в Белокурихе прекращена вся санаторно-курортная деятельность. Закрыты гостиницы и санатории, не принимают гостей рестораны. Опустели торговые ряды, которые еще месяц назад ломились от толп отдыхающих. Курортная зона словно вымерла. Умирает постепенно и местный бизнес: без клиентов, денег и внятного понимания, как жить дальше. Что происходит в некогда цветущем городе, своими глазами увидели корреспонденты altapress.ru.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии.

На въезде в Белокуриху еще с прежних, докоронавирусных, времен висит плакат со словами «Добро пожаловать» и фотографиями улыбчивых туристов. В нынешней ситуации он больше похож на издевку.

Что такое опасный вирус, поразивший весь мир, маленький городок не знает, официально подтвержденных случаев заражения тут нет. Но жилая часть Белокурихи, видимо, напуганная непрекращающимся потоком страшилок, все равно пустая. Жители курорта сидят по домам.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

Ближе к полудню людей на улице было раз, два — и обчелся. Парочка куда-то спешащих прохожих, мужчина, выходящий из банка, и старушка с пакетом «Мария-Ра», натянувшая почти до глаз медицинскую маску, — вот и все, кого мы смогли увидеть.

На подъезде к курортной зоне придорожную грязь, оставшуюся с зимы, сгребали коммунальщики. Больше в округе никого.

«Перед нами стоит задача выжить»

К санаторию «Россия», куда лежал наш путь, подъехать теперь не так-то просто: на въезде — закрытый шлагбаум, на входе — мнительный охранник. Зайти внутрь можно, только предварительно продезинфицировав руки, — таковы нынешние правила. В огромном холле — гробовая тишина.

На своем рабочем месте неизменно только руководитель «России» Федор Елфимов. Сам он себя сравнивает с капитаном корабля, который и в шторм, и в ясную погоду должен быть на мостике.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

Разговор про нынешнюю ситуацию в курортной сфере начался анекдотом: «Шли как-то крокодил Гена с Чебурашкой через железнодорожные пути. Чебурашка проскочил, а Гена замешкался, и его перерезал поезд. Чебурашка подходит к нему и говорит: «Гена, тебе плохо?». Крокодил отвечает: «Мне плохо? Мне конец!».

Нежданный «скорый поезд» пронесся по курортной Белокурихе 26 марта. В этот день, как гром среди ясного неба, вышел указ больше никого не принимать. Санаторий «Россия» на тот момент был занят полностью.

В конце марта туристы в поисках надежного убежища от коронавируса кинулись на Алтай, но ненадолго. Медицинские процедуры на курорте пришлось приостановить, рестораны и клубы закрылись, людям стало скучно, и они быстро разъехались.

16 апреля санаторий «Россия» покинули семь последних отдыхающих из Норильска. Все окончательно опустело.

Федор Елфимов рассказывает: за 35-летнюю историю «России» такое впервые. Были трудные периоды, когда номерной фонд заполнялся лишь наполовину, но чтоб вообще ни одного постояльца — никогда.

Сейчас полностью законсервировать огромное здание попросту невозможно — надо обслуживать котельную, осуществлять текущий ремонт. Чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность даже в условиях карантина, ежедневно на смену выходит дежурная служба из 12−15 человек. Остальных пришлось распустить по домам.

Вопрос, что делать дальше с персоналом, сейчас самый сложный. В штате «России» тысяча сотрудников, у многих есть семьи, дети. Разве их бросишь на произвол.

По словам Федора Елфимова, в сложившейся ситуации санаторий продолжит выплачивать им заработную плату, а вместе с ней все социальные отчисления. Деваться некуда.

О понесенных в связи с пандемией убытках директор «России» говорит с неохотой. На сегодняшний день у санатория оформленных путевок на 7 млн рублей, и что с ними будет дальше — непонятно.

Федор Елфимов,

генеральный директор санатория «Россия»:

На возврат средств людям, если они требуются, мы идем без лишних слов — это называется «доверие клиента». Сейчас перед нами стоит задача выжить. Будь это всего один месяц — выдержим. Второй месяц простоя грозит серьезными проблемами.

Так получилось, что главный инструмент помощи бизнеса — льготное кредитование — санаторию оказался недоступен. Оформить кредит на выплату заработной платы не удалось. «Россию» неожиданно отнесли к объектам крупного предпринимательства и в поддержке отказали.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

Единственный плюс — государство отсрочило выплату некоторых налоговых отчислений.

Пока курортный бизнес в Белокурихе, как батискаф, погружается на дно, санаторий «Россия» приостанавливает ряд инвестиционных проектов. Решено не начинать ремонт балконов, 70% которых требует обновления.

Отодвигается сдача туристической базы «Солнечная горка», не говоря уже о строительстве отдельного административного корпуса, которое потребует серьезных финансовых вливаний.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

Федор Елфимов,

генеральный директор санатория «Россия»:

Что скрывать, мы думали о многом, мечтали. Но даже в нынешней ситуации про свои мечты забывать не будем. Я все равно настроен на лучшее.

Федор Елфимов ведет нас по темным коридорам огромного санатория: для экономии свет здесь давно отключили, подачу воды минимизировали. На жилых этажах начали ремонт стояков, который не возможно было провести при заселенных номерах. А тут впервые за 35 лет появилась такая возможность.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

«Хоть какой-то плюс от коронавируса», — посмеялся директор «России».

Сложная ситуация складывается во всех санаториях Белокурихи. На момент выхода указа губернатора санатории компании «Курорт Белокуриха» были заняты практически полностью. На апрель-май загрузка по предварительному бронированию составляла 70%.

«Большинство гостей с пониманием отнеслись к ситуации, правда, кто-то чуть более эмоционально. Поскольку это внештатная ситуация, с каждым клиентом решаем ее в индивидуальном порядке», — пояснили в пресс-службе компании.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

Подход к санаторию «Сибирь» теперь перекрыт, въезд на территорию «Белокурихи» преграждает шлагбаум. И в округе никого.

По пути встретили только черную кошку, перебегающую центральную улицу курортной зоны. Она, как символ всего, что сейчас происходит в Белокурихе, — одинокая и неприкаянная. Пригляделись — на груди у котейки есть маленькое белое пятнышко. Так что, может быть, все обойдется?

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

«В округе совсем все закрылось. Пусто»

Курортная зона Белокурихи производит двоякое впечатление. Здесь уже вовсю царствует весна: зеленеет трава, распускаются цветы, а воздух кружит голову своей пьянящей свежестью.

Но пустынность скрадывает красоту. На пешеходной зоне, где еще месяц назад было не протолкнуться среди толп туристов, вообще никого нет. Лавочки с сувенирами закрыты, с медом и сладостями — тоже. На дверях некоторых магазинов написаны номера телефонов для доставки, но таких единицы.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

На одном из ларьков с травяными чаями и разными снадобьями увидели вывеску «Здесь вы можете продезинфицировать руки бесплатно». Но дверь закрыта, хитроумный маркетинговый ход, видимо, не сработал.

Торговый ряд на мосту безлюден, как и все остальное. Одежда, игрушки, украшения в период пандемии оказались никому не нужны. Из «живых» здесь осталась одна единственная оптика.

На пороге нас встретила удивленная продавщица, в руках у нее антисептик, внутри помещения — стойкий запах хлорки. Елена посетовала: работать им разрешили с 6 апреля, но от этого легче не стало. Желающих приобрести очки — единицы, в день два-три человека — не больше.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

«В округе совсем все закрылось. Пусто. У моей знакомой было четыре продуктовых магазина, три она закрыла. Оставила один в центре города. Там хоть немного идет торговля», — рассказала женщина.

Уже на выходе Елена неожиданно нас остановила. «Вы же много где ходите, давайте я вам на всякий случай руки продезинфицирую», — предложила она и побрызгала антисептиком. Так теперь выглядит трогательный жест заботы.

«А что дальше? Мародерства?»

Местный предприниматель Егор Таранец полагает: белокурихинский бизнес в пору даже не дезинфицировать, а срочно окроплять святой водой. Иначе будет совсем плохо.

С мужчиной мы встретились у памятного камня академику Ефиму Славскому, благодаря которому город обрел свой современный облик. Место для всех белокуринцев в какой-то степени символичное.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

В 18 лет Егор Таранец начал подрабатывать экскурсоводом. Чтобы была возможность зарабатывать больше, в конце 2018 года приобрел в кредит два автобуса для перевозки отдыхающих. Доход сразу подрос, появилась уверенность.

Но все оборвалось в момент: 29 марта Егор отвез в Чемал последних туристов, больше заказов не было. Сейчас накопления, которые семья с тремя детьми откладывала на черный день, потихоньку подходят к концу. Как жить дальше — непонятно.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

Как и другие белокурихинские предприниматели, оказавшиеся на грани разорения, Егор попытался взять «кредитные каникулы». Оформил справки, в электронном виде решил подать их в банк. Не вышло: сервер намертво завис, поставив крест на всех чаяниях.

Знакомые Егора, которые смогли подать документы, почти все получили отказ.

Товарищ Егора по несчастью тоже больше 20 лет работает в туристической сфере. Виталий сначала выпускал открытки и календари с живописными видами Белокурихи. После кризиса 2009 года на агентских условиях начал продавать путевки в местные санатории, организовывать экскурсии.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

В один миг его небольшое дело схлопнулось. Сейчас у предпринимателя нет денег даже на то, чтобы оплатить сайт своего агентства.

Виталий рассказывает: вся Белокуриха, так или иначе завязанная на туризме, находится на последнем издыхании.

«Знаю семейную пару с двумя детьми, она — горничная, он — рабочий. Уволились из одного санатория, чтобы уйти в другой, но не успели. Сейчас остались совсем без работы. Живут на зарплату своих родителей. На шестерых человек в лучшем случае выходит 30 тыс. в месяц», — поделился мужчина.

По его словам, в последнее время в Белокурихе буквально на глазах ожили пункты приема металла. Люди несут туда все, что стоит хоть каких-то денег. «А что дальше? Мародерства начнутся?» — недоумевает Виталий.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова

Все время наш нелегкий разговор слушал металлический Ефим Славский, деловито восседающий на лавочке.

Местные относятся к нему с большим почтением и утверждают, что, если потереть скульптуру за нос, можно привлечь к себе удачу. Удача жителям Белокурихи в сложившихся непростых условиях точно не помешает.