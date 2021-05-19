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Оформление и получение визы в Исландию

Для посещения Исландии гражданам нужно оформлять визу. Можно заниматься ее получением самостоятельно или заручиться поддержкой визового центра. С целью туристического путешествия оформляют шенгенскую визу.

Архив компании International Expert

Островное государство расположено недалеко от Северного полюса. Столица страны — самая северная точка в отношении всего Европейского континента. Население Исландии не подчиняется общеевропейским нормам и не спешит разделять интересы ЕС. Исландия входит в состав членов Шенгенского соглашения, но не относится к странам ЕС.

С этим государством связано много мифов и легенд. Чаще граждане отправляются в Исландию в составе экологических туров или для проведения экстремального отдыха.

Общие правила

Несколько лет назад между РФ и Исландией было заключено дружеское соглашение, которое позволяет оформлять долгосрочные разрешения. На такие визы могут рекомендовать супруги и дети граждан северного государства. Получить визу могут судьи и представители правительства.

Если гражданин оформлял шенгенское разрешение ранее, ему будет проще получить новую визу для визита в Исландию, пишут эксперты сайта https://international.expert/.

Услуги посольства на территории РФ

Сотрудники посольства Исландии специализируются на оформлении разрешений на срок пребывания от 3-х месяцев. Если возникла необходимость в получении визы на меньший срок, рекомендуют обратиться за помощью в визовый центр.

Исполнительный орган обслуживает только граждан РФ и людей, законно пребывающих на территории страны. Если турист в Российской Федерации проездов, подавать запрос на получение разрешения для Исландии ему нужно в своей стране.

Специфика оформления

Визовый центр предлагает воспользоваться официальным сайтом, на котором размещена вся информация о специфике получения разрешения и перечне необходимых документов.

Перед подачей пакета бумаг следует проверить срок действия заграничного паспорта.

  • В паспорте должны оставаться пустые страницы, отведенные для вклеивания визы и печатей пограничной службы.
  • Он не должен заканчиваться ранее, чем через 90 дней после возвращения на территорию родного государства.

Гражданин должен оплатить консульский сбор и услуги визового центра. Есть категории граждан, которые освобождены от оплаты: инвалиды, дети до шести лет.

Получение краткосрочной визы

Существует несколько видов краткосрочного разрешения. Посещать страну можно по нескольким причинам:

  • в туристических целях;
  • для открытия и развития бизнеса;
  • гостевой визит;
  • в связи со спортивными событиями;
  • транзитное пересечение границы.

Независимо от типа разрешения, гражданин оплачивает консульский сбор в размере 35 евро.

Туристическая цель разделена на два типа: групповое посещение государства подразумевает оплаченную и оформленную поездку туроператором, индивидуальный — самостоятельное планирование путешествия.

Для получения краткосрочного разрешения следует заполнить анкету на английском языке, приложить два цветных фото, загранпаспорт, его копию, страховку и данные с места работы. Важно подготовить выписку о доходах и состоянии банковского счета. Подтверждение финансовой независимости — важное требование на пути к получению разрешения.

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