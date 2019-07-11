ОНФ предлагает выбрать лучшие символы Барнаула и родины Шукшина

Опросы предполагают возможные варианты ответов. Например, в качестве символа Сросток можно проголосовать за гору Пикет, реку Катунь, храм Великомученицы Екатерины или даже просто за актера, режиссера и писателя Василия Шукшина.
Символами Барнаула, по оценкам ОНФ, могут быть выбраны, например, Демидовская площадь, Дом под шпилем, Нагорный парк, Сереброплавильный завод, Иван Ползунов с паровой машиной и т.д.
В ОНФ подчеркивают, что варианты предполагаемых символов были выработаны на основе мнений горожан и с учетом оценок экспертного сообщества.
Цель опроса очень простая: набравший наибольшее количество голосов символ будет предложен «народным фронтом» местным властям для использования при брендировании территории.