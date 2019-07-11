Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

ОНФ предлагает выбрать лучшие символы Барнаула и родины Шукшина

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил в Алтайском крае голосование за выбор главных символов Барнаула и родины Василия Шукшина — села Сростки. Высказать свое мнение жители края могут до 25 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Барнаул зимой. Дом под Шпилем
Барнаул зимой. Дом под Шпилем
Анна Зайкова

Опросы предполагают возможные варианты ответов. Например, в качестве символа Сросток можно проголосовать за гору Пикет, реку Катунь, храм Великомученицы Екатерины или даже просто за актера, режиссера и писателя Василия Шукшина.

Символами Барнаула, по оценкам ОНФ, могут быть выбраны, например, Демидовская площадь, Дом под шпилем, Нагорный парк, Сереброплавильный завод, Иван Ползунов с паровой машиной и т.д.

В ОНФ подчеркивают, что варианты предполагаемых символов были выработаны на основе мнений горожан и с учетом оценок экспертного сообщества.

Цель опроса очень простая: набравший наибольшее количество голосов символ будет предложен «народным фронтом» местным властям для использования при брендировании территории.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость