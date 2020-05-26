Опубликован перечень документов, необходимых для отдыха в Сочи

Приехать «налегке» не удастся.
Гостям при себе нужно иметь:
- паспорт, путевку или курсовку, номер брони или ваучер на проживание;
- санаторно-курортную карту;
- полис ОМС и ДМС (при наличии);
- справку об отрицательном результате на коронавирус, полученную не позднее, чем за двое суток до отъезда.
При этом, ехать на курорт на собственном автомобиле не рекомендуется, лучше воспользоваться поездом или самолетом.
У всех туристов по прибытии будут измерять температуру, в закрытых помещениях следует быть в масках.
В одном номере может быть заселена только одна семья или один человек. В заведениях общепита за столом может быть только один человек.
Бассейны, спа-комплексы, фитнес-залы будут недоступны, пишет sochi24.tv.
До 6 июня в Краснодарском крае действует карантин. Отменен междугородний транспорт. На личном автомобиле можно передвигаться лишь при наличии красного пропуска.