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Туризм

Опубликован перечень документов, необходимых для отдыха в Сочи

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края опубликовало памятку для тех, кто хочет отдохнуть на Черном море в сезон 2020.

Морской порт Сочи.
Морской порт Сочи.
morport-sochi.ru

Приехать «налегке» не удастся.

Гостям при себе нужно иметь:

  • паспорт, путевку или курсовку, номер брони или ваучер на проживание;
  • санаторно-курортную карту;
  • полис ОМС и ДМС (при наличии);
  • справку об отрицательном результате на коронавирус, полученную не позднее, чем за двое суток до отъезда.

При этом, ехать на курорт на собственном автомобиле не рекомендуется, лучше воспользоваться поездом или самолетом.

У всех туристов по прибытии будут измерять температуру, в закрытых помещениях следует быть в масках.

В одном номере может быть заселена только одна семья или один человек. В заведениях общепита за столом может быть только один человек.

Бассейны, спа-комплексы, фитнес-залы будут недоступны, пишет sochi24.tv.

До 6 июня в Краснодарском крае действует карантин. Отменен междугородний транспорт. На личном автомобиле можно передвигаться лишь при наличии красного пропуска.

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