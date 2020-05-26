Опубликован перечень документов, необходимых для отдыха в Сочи

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края опубликовало памятку для тех, кто хочет отдохнуть на Черном море в сезон 2020.

Приехать «налегке» не удастся.

Гостям при себе нужно иметь:

паспорт , путевку или курсовку , номер брони или ваучер на проживание;

путевку или курсовку номер брони или ваучер на проживание; санаторно-курортную карту;

полис ОМС и ДМС ( при наличии);

при наличии); справку об отрицательном результате на коронавирус , полученную не позднее , чем за двое суток до отъезда.

При этом, ехать на курорт на собственном автомобиле не рекомендуется, лучше воспользоваться поездом или самолетом.

У всех туристов по прибытии будут измерять температуру, в закрытых помещениях следует быть в масках.

В одном номере может быть заселена только одна семья или один человек. В заведениях общепита за столом может быть только один человек.

Бассейны, спа-комплексы, фитнес-залы будут недоступны, пишет sochi24.tv.

До 6 июня в Краснодарском крае действует карантин. Отменен междугородний транспорт. На личном автомобиле можно передвигаться лишь при наличии красного пропуска.