Осенние каникулы или просто выходные? Только 2 приключенческих экотура «всё включено» для барнаульцев этой осенью

Будьте уверены — даже за короткий срок вы отдохнете так, как не отдыхали даже за месяц на курорте! Вас уже ждут в «Русском Доме» — на базе, которая расположена в красивейшем месте Алтайского края, всего в полутора часах от Барнаула.

У вас нет времени на полноценный отпуск, и вы можете выкроить для отдыха всего несколько дней?

Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по программе «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»! В стоимость, которую вы платите только ОДИН раз, входит проживание, питание, а также все развлечения. Это совершенно беззаботный отдых — вы будете чувствовать себя, как дома!

Здесь все сказочно — ваши дети придут в восторг от того, что будут обедать и ужинать на настоящем корабле в компании бывалого Капитана. Каждый день корабль «Любовь» выходит в рейс, в трапезной корабля вы ощутите настоящую палубную качку и увидите морскую волну в иллюминаторах. Есть в «Русском Доме» и ожившая «Избушка на курьих ножках», где хозяйничает Баба Яга!

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Для детей действуют скидки от 50% до 100% (в зависимости от возраста). Кстати, в сентябре-ноябре также действуют осенние скидки до 25%!

Гости могут побывать на приусадебном подворье: покормить домашнюю живность. Всех желающих научат доить корову и козу, седлать лошадь, кормить-поить домашних животных и птиц.

В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное, сделанное с заботой и любовью. На завтрак — домашние молочные продукты — для здоровья и бодрости. Здесь вы сможете отведать различные блюда русской кухни, а после трапезы вас прокатят до бани на конной упряжке.

В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное , сделанное с заботой и любовью. Фото предоставлено рекламодателем. В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное , сделанное с заботой и любовью. Фото предоставлено рекламодателем. В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное , сделанное с заботой и любовью. Фото предоставлено рекламодателем. В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное , сделанное с заботой и любовью. Фото предоставлено рекламодателем. В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное , сделанное с заботой и любовью. Фото предоставлено рекламодателем. В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное , сделанное с заботой и любовью. Фото предоставлено рекламодателем.

Осенью 2019 гостей ждёт два организованных приключенческих экотура:

1. «Осенний Сувенир» 11−13 октября Внимание! Это будут последние выходные, когда гостей прокатят на катерах и накормят горячей шурпой на плавучей пристани. Благо, прогноз погоды обещает располагать к отдыху на природе — обещают тепло… 11−13 октября гости смогут попариться в русской бане на реке с выходом в воду, к услугам гостей также рыбалка (потом весь речной комплекс будет закрыт до окончания ледостава). Для маленьких и взрослых гостей — самый «изюм» октябрьского отдыха: конные прогулки по осеннему лесу — верхом и катание на повозке. Каждый день мероприятия для детей и взрослых с приглашенными организаторами: походы, мастер-классы, концерты и т.п. Это интересно! Стоимость «все включено» с питанием и услугами — от 1800 руб. в сутки. Детям скидки до 100%.

Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем. Приключенческий экотур. Фото предоставлено рекламодателем.

2. «Каникулы в русской сказке» 26 октября — 4 ноября Любые даты и любое количество суток! Школьные каникулы и длинные ноябрьские выходные — самое время сбежать из города и отдохнуть «всё включено» с максимальной в году скидкой. Экологичное проживание со всеми удобствами, домашнее питание, походы, пикники, игры, квесты, мастер-классы, фотосессии, концерты… Главное — это максимум природы и общения. Ежедневные мероприятия для детей и взрослых с приглашенными организаторами и мастерами — от пластилиновой сказки своими руками и дискотеки в морском стиле — до веселых хороводов и прыжков через костер. Дети будут заняты и довольны! Стоимость «все включено» с питанием и услугами — от 1800 руб. в сутки! Детям скидки до 100%.

Подробное описание этого тура — в слайдах!

Экотур «Осенние каникулы 2019». Фото предоставлено рекламодателем. Экотур «Осенние каникулы 2019». Фото предоставлено рекламодателем. Экотур «Осенние каникулы 2019». Фото предоставлено рекламодателем. Экотур «Осенние каникулы 2019». Фото предоставлено рекламодателем. Экотур «Осенние каникулы 2019». Фото предоставлено рекламодателем. Экотур «Осенние каникулы 2019». Фото предоставлено рекламодателем.

Подробности по осенним экотурам: 8−913- 985−57−43 (Маргарита)

Хозяева «Русского Дома» дают личную гарантию, что вы получите здесь массу ярких впечатлений! Приезжайте — и убедитесь сами!

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Справки и бронирование — через администраторов базы

по телефонам: 8−913−279−70−89, 8−913−217−75−32, 8 (385−91) 3−40−80, 8 (385−91) 3−40−64,

по осенним экотурам: 8−913- 985−57−43

Сайт: www.russ-dom.ru

Е-mail: russ-domru@ya.ru

Социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм

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Схема проезда из Барнаула (около 1,5 часов в пути на авто или автобус от гор. автовокзала)