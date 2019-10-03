Осенние каникулы или просто выходные? Только 2 приключенческих экотура «всё включено» для барнаульцев этой осенью

Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по программе «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»! В стоимость, которую вы платите только ОДИН раз, входит проживание, питание, а также все развлечения. Это совершенно беззаботный отдых — вы будете чувствовать себя, как дома!
Здесь все сказочно — ваши дети придут в восторг от того, что будут обедать и ужинать на настоящем корабле в компании бывалого Капитана. Каждый день корабль «Любовь» выходит в рейс, в трапезной корабля вы ощутите настоящую палубную качку и увидите морскую волну в иллюминаторах. Есть в «Русском Доме» и ожившая «Избушка на курьих ножках», где хозяйничает Баба Яга!
Для детей действуют скидки от 50% до 100% (в зависимости от возраста).
Кстати, в сентябре-ноябре также действуют осенние скидки до 25%!
Гости могут побывать на приусадебном подворье: покормить домашнюю живность. Всех желающих научат доить корову и козу, седлать лошадь, кормить-поить домашних животных и птиц.
В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное, сделанное с заботой и любовью. На завтрак — домашние молочные продукты — для здоровья и бодрости. Здесь вы сможете отведать различные блюда русской кухни, а после трапезы вас прокатят до бани на конной упряжке.
Осенью 2019 гостей ждёт два организованных приключенческих экотура:
Внимание! Это будут последние выходные, когда гостей прокатят на катерах и накормят горячей шурпой на плавучей пристани. Благо, прогноз погоды обещает располагать к отдыху на природе — обещают тепло… 11−13 октября гости смогут попариться в русской бане на реке с выходом в воду, к услугам гостей также рыбалка (потом весь речной комплекс будет закрыт до окончания ледостава). Для маленьких и взрослых гостей — самый «изюм» октябрьского отдыха: конные прогулки по осеннему лесу — верхом и катание на повозке. Каждый день мероприятия для детей и взрослых с приглашенными организаторами: походы, мастер-классы, концерты и т.п. Это интересно!
Стоимость «все включено» с питанием и услугами — от 1800 руб. в сутки. Детям скидки до 100%.
Любые даты и любое количество суток!
Школьные каникулы и длинные ноябрьские выходные — самое время сбежать из города и отдохнуть «всё включено» с максимальной в году скидкой. Экологичное проживание со всеми удобствами, домашнее питание, походы, пикники, игры, квесты, мастер-классы, фотосессии, концерты… Главное — это максимум природы и общения. Ежедневные мероприятия для детей и взрослых с приглашенными организаторами и мастерами — от пластилиновой сказки своими руками и дискотеки в морском стиле — до веселых хороводов и прыжков через костер. Дети будут заняты и довольны!
Стоимость «все включено» с питанием и услугами — от 1800 руб. в сутки! Детям скидки до 100%.
Подробное описание этого тура — в слайдах!
Подробности по осенним экотурам: 8−913- 985−57−43 (Маргарита)
Хозяева «Русского Дома» дают личную гарантию, что вы получите здесь массу ярких впечатлений! Приезжайте — и убедитесь сами!
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Справки и бронирование — через администраторов базы
по телефонам: 8−913−279−70−89, 8−913−217−75−32, 8 (385−91) 3−40−80, 8 (385−91) 3−40−64,
по осенним экотурам: 8−913- 985−57−43
Сайт: www.russ-dom.ru
Е-mail: russ-domru@ya.ru
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Схема проезда из Барнаула (около 1,5 часов в пути на авто или автобус от гор. автовокзала)