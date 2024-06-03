«Особая энергетика», мертвая вода, царский курган. Почему стоит увидеть алтайское озеро Озерное

- Озерное расположено на высоте 1450 метров в верховье реки Сентелек на горе Горелый белок.
- Озеро образовалось из ледниковых вод. На северном склоне горы снег лежит до середины лета, и в Озерное стекаются ручьи, образуя небольшие водопады.
- Иногда водоем называют Озером горных духов (из-за «особой энергетики»), иногда – Мертвым, потому что в нем нет рыбы. Но после наводнения 2014 года, по рассказам местных жителей, в Озерном появились хариусы.
- Вода здесь кристально чистая и в теплые дни прогревается до +20 градусов.
- На берегах Озерного – смешанный лес: кедр, пихта, береза, осина, кустарники калины и смородины. Еще здесь можно встретить краснокнижные экземпляры – пион, купальницу, золотой и красный корни.
- Вершина хребта – это водораздел притоков Чарыша и Ини. Отсюда открывается изумительный вид на верхнее и нижнее Инские озера и Королевский белок Коргонского хребта.
Царский курган, автор П. Шульги.
bolshoy-altay.asu.ru
- В долине реки Сентелек находится царский курган скифов диаметром 46 метром. Его возвели в пятом веке до нашей эры. На сегодня сохранились каменные стелы – в дни равноденствия на восходе солнца тени от них сходятся в одну точку.
- Чтобы добраться до озера, нужно доехать до села Чарышское. Дальше общественный транспорт не ходит, поэтому потребуется машина, чтобы добраться до Покровки. Затем можно дойти до озера пешком. На площадке у озера свободно размещаются пять-семь палаток.
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