«Особая энергетика», мертвая вода, царский курган. Почему стоит увидеть алтайское озеро Озерное

В Чарышском районе от посторонних глаз «спряталось» озеро Озерное. По словам туристов, неподготовленному человеку сложно его найти. Вода здесь кристально чистая – в ней даже можно купаться. А неподалеку располагается величественный курган с 19-ю стелами.