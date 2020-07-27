Верить в народные приметы или не верить — это дело каждого человека. Их составляли на все случаи жизни еще наши предки много лет назад. Существует и ряд поговорок, созданных специально для путешественников. Ориентируясь на них, многие решают для себя, стоит ли отправляться в путь или же остаться дома. Altapress.ru подобрал самые популярные приметы, которые пригодятся в отпуске.

Надеть одежду наизнанку

Если случайно надеть одежду наизнанку перед отъездом, то вас обязательно найдут неприятности. А вот какая именно неприятность нагрянет, зависит от того, что было надето не так.

Носки предвещали конфликты или обязательства, которые придется выполнять против своей воли. Пиджак — финансовые трудности. Головной убор — множество других неприятностей.

А вот надетое наизнанку нижнее белье, наоборот, притягивало удачу в делах.

Чихнуть на пороге

Считается, что чихнуть на пороге перед выходом не предвещает ничего хорошего. А вот если чихнуть дважды, то день пройдет благополучно.

Дождь перед отъездом

Если во время сборов на отдых или уже по дороге пошел дождь, то не стоит волноваться. Это хороший знак. Дождь смывает с человека весь негатив и притягивает только положительные эмоции. Особенно удачной окажется поездка, если после дождя вылезут из земли черви.

Пара под дождем. Михаил Хаустов

Черный кот

Выйдя из дома, увидели черного кота? Это плохой знак. Если он сидит посреди вашего пути, то и вовсе лучше вернуться домой и никуда не ехать, поскольку примета имеет много негативных значений.

Но имейте ввиду, что ваши домашние любимцы к этой примете не имеют никакого отношения.

Уронить ключи

Уронить ключи перед поездкой — к опасностям в дороге. Из-за этого есть большая вероятность, что запланированная встреча обернется неудачей.

Если же упала целая связка ключей, то во время путешествия обязательно произойдет ссора. Чтобы плохая примета не сбылась, лучше отправиться на отдых через день.

Встретить кого-то

Выходя из дома, обратите внимание на того, кого первым встретите на улице. К примеру, увидеть мужчину — к удаче, женщину — к беде.

Мужчина и женщина. СС0.

Споткнуться

Если в дороге вы случайно споткнулись о левую ногу, то кто-то будет сплетничать за вашей спиной. Если же о правую ногу, то бояться нечего, путешествие пройдет без каких-либо происшествий.

Найти что-то

Предметы, найденные на дороге, имеют определенное значение. Удачным путь будет, если увидите монету, а неудачным, если найдете гвоздь или пуговицу.

Крупные палки и ветки на пути не стоит перешагивать или же наступать на них — это навлечет неприятности. Лучше обойти их стороной.