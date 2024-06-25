От живописных долин к суровым порогам. 8 рек Алтайского края, которые стоит увидеть

Altapress.ru предлагает отдохнуть этим летом не только на суперпопулярных озерах, но и на берегах красивых рек. Оттуда открываются виды на перекаты, горы и леса.

Алей

Истоки Алея — в горах Казахстана. В Алтайском крае это по большей части степная река с песчаным дном и прозрачной водой, особенно теплой летом. По берегам здесь растут ивы. А еще есть Гилевское водохранилище, в которое впадает Алей.

Удачные остановки: Рубцовск, Поспелиха, Усть-Алейка, Тигирекский заповедник, Шипуново, Гилевск.

Обь

Обь — одна из самых величественных рек России. Она берет начало в горах Алтая и протягивается на 3700 км. Здесь водится 50 видов рыбы, включая стерлядь, осетра и муксуна. Есть Обское водохранилище, там красиво.

Удачные остановки: Камень-на-Оби, Родина, Одинцовка.

Обь. Altapress.ru

Бия

Бия берет начало в Телецком озере и следует через горные ландшафты, образуя множество порогов и водопадов. Эта река известна чистой и прохладной водой зелено-голубого оттенка. Сюда приезжают любители активного отдыха: сплавляются на байдарках и катамаранах, а также рыбачат.

Удачные остановки: Енисейское, Малоенисейское, Малоугренево, Новая/Старая Ажинка.

Бия. ru.wikipedia.orgАлександр Байдуков

Ануй

Ануй берет начало у Бащелакского хребта и впадает в Обь. Устье узкое, а течение быстрое. Это горная река с буйным нравом, поэтому неподготовленным не рекомендуют в ней плавать. В бассейне Ануя много пещер. Самая известная — Денисова. Кстати, Ануй переводится как «логово зверя».

Удачные остановки: Топольное, Солонешное.

Ануй. ru.wikipedia.org/Чуваев Николай

Талая

Вытекает из болота Бобровская согра, идет через Первомайский район, а также у поселка Лесного, Затона и Барнаула. На протоке Талой часто можно встретить рыбаков с неплохим уловом. А еще здесь красивые степные пейзажи.

Удачные остановки: Сосновка, Затон, Барнаул.

Пляж на берегу реки Талая. Артём Гуднев, Ксения Малышева.

Чумыш

Чумыш начинается в Кемеровской области и протекает через Алтайский край. Его особенность — многообразие пейзажей: от горных склонов и ущелий до долин и лесистых берегов. Здесь можно заняться рафтингом, рыбалкой или просто отдохнуть в уединении. А для любителей археологии есть могильник Чумыш-Перекат в Залесовском районе.

Удачные остановки: Ельцовка, Заринск.

Чумыш в Усть-Чумышском заказнике. ru.m.wikivoyage.org/Валентина Бережная

Чарыш

Чарыш рождается на склоне Коргонского хребта. В верхнем течении это горная река, в среднем — равнинная. Чарыш плотно окружен лесами, а на его равнинах производят мед из местного разнотравья. На реке встречаются пороги и перекаты, которые оценят спортсмены, также здесь можно удачно порыбачить.

Удачные остановки: Сентелек, Белоглазово, Чарышское, Краснощеково, Усть-Калманка.

Чарыш. Евгений Бобров, altapress.ru

Белая

Река Белая начинается на Тигирецком хребте и стремительно несется к живописной долине, окруженной высокими горами. Относительно спокойное течение и теплая вода привлекают сюда начинающих сплавщиков. Много интересного здесь могут найти и спелеологи.

Удачные остановки: Тигирекский заповедник, Усть-Белая, Бугрышиха.

Река Белая. kurya.ru

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