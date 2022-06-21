Отдых для избранных. Почему москвичи стали главными туристами на Алтае

Путешествующим в Республику Алтай москвичам предлагаются туры «все включено», иногда за сумасшедшие деньги. Барнаульцы стонут: подорожавшие турбазы и отели становятся для жителей региона совсем не по карману. Как изменился целевой потребитель в Горном Алтае, разбирался altapress.ru.

Новая Турция

Обычно в Горный Алтай туристы добирались своим ходом из соседних регионов: заезжали в домики, отдыхали на берегах, закупались едой еще до начала поездки. В основном арендовали места на турбазах и проводили там большую часть времени. Основной поток приезжал из Барнаула, а также Новосибирской, Томской и Омской областей.

В 2021 году и другие жители России массово вспомнили о существовании алтайских гор.

Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска тогда составил 311 тыс. человек. Для сравнения, в 2019 — около 50 тыс. Нетрудно догадаться, откуда прилетают туристы.

А совсем недавно, 12 июня 2022 года, открыли чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Республика Алтай стала новой Турцией.

В аэропорту Горно-Алтайска. altai-republic.ru

Больше туристов — больше денег

Местным такие изменения только в радость.

Полина Алехина,

жительница Республики Алтай:

В 2021 году путешественников стало больше. Для многих местных сфера туризма — основной источник дохода. Проработав сезон, на накопленные деньги можно кормить всю семью до зимы.

Стоимость отдыха уже тогда была сравнима с путевкой в Анталию. За пять дней путешественники платили в среднем 35 тыс. рублей. Все зависело от места: чем дальше от Горно-Алтайска, тем дороже.

Озеро «Ая». архив парк-отеля «Ая»

Например, домик в Чемале стоил 3,5 тыс. рублей в сутки, в Караколе — 4,5 тыс., а в Онгудае — 5 тыс. Если люди приезжали с палатками, то существенно экономили.

Однако цены не были главной проблемой. В том же году жители Алтайского края и Новосибирской области столкнулись с нехваткой мест. Гостей из столицы России приехало очень много.

Ирина Чернова,

жительница Барнаула:

Раньше мы бронировали домик за день до выезда, но летом 2021 года место с трудом нашли даже за неделю. Такого не было никогда. Владельцы баз честно признавались, что все заняли москвичи.

Место освободилось

Если в пандемию турбазы и сорвали куш на гостях из столицы, то в 2022 году такого не происходит. Москвичи почти перестали самостоятельно бронировать домики. Их заинтересовали дорогие туры «все включено».

Горный Алтай в октябре. Ксения Николашкина

Татьяна Григорьевна,

владелица усадьбы «У Татьяны»:

Из Алтайского края к нам редко приезжают. В основном едут из Томска, Омска, Кузбасса. В прошлом году, конечно, и Москва тоже была. Наверное, из-за нехватки мест на соседних базах и усадьбах. Проживание бронировалось на месяц вперед. В этом сезоне приехали только двое москвичей.

Но цены все равно выросли.

Чтобы снять двухместный домик на берегу Катуни в 2022 году, в среднем нужно заплатить 4,2 тыс. рублей за сутки. А вот за небольшой номер, как в отеле, придется отдать в полтора раза больше.

Справка Средняя стоимость экскурсии — 2500 рублей. Все зависит от транспорта, удаленности от турбазы и времени в пути. Трехдневный отпуск в Горном Алтае для барнаульцев в этому году (проживание и пара экскурсий) обойдется примерно в 17,6 тыс. рублей на одного человека. Не дешево, но хотя бы места освободились.

Куда «исчезли» москвичи

Гостям из столицы предложили новое и дорогое развлечение: вместо обычных баз — комплексные туры в дорогие отели. Они, конечно, всегда существовали. Но такого размаха, как сейчас, еще не было.

Природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт». архив природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

В Барнауле, например, почти никто не покупал туры в Горный — ехали сами, готовили сами, окрестности рассматривали на своих машинах.

Понятно, что из столицы самостоятельно спланировать такое путешествие сложно. Вспомним, что не каждый россиянин знает, что Алтайский край и республика Алтай — разные регионы. Здесь-то и развернулись туроператоры, предложив путевки из Москвы и Санкт-Петербурга, да еще и по «смешным» ценам: 70 тыс. рублей за неделю.

Если хочется увидеть не только Долину духов, Гейзерное озеро или остров Патмос — платите деньги. Суммы на порядок выше. Чтобы отдохнуть в районе монгольской границы, москвичи платят больше 120 тыс. рублей.

Анастасия Брель,

соорганизатор туров и смен для взрослых на Алтае Two Sisters Trip:

Основной поток путешественников к нам приходит из Москвы и Санкт-Петербурга. В этом голу пришлось поднять стоимость услуг на 15%, но это связано, скорее, с тем, что подорожали бензин, продукты и аренда. Такие изменения уже не от нас зависят.

Горный Алтай с высоты птичьего полета. Александр Тырышкин , www. gorno-altaisk.info.

И хотя инфляция действительно сыграла свою роль в росте цен, это не основная причина. Туроператоры поменяли целевого потребителя. Почему так случилось, сказать несложно: Москва больше платит. Проводникам не хочется везти путешественников до Кош-Агача за 40 тыс. рублей, если есть возможность получить в три раза больше.

Так организованные туры «под ключ» в Республику Алтай становятся не ориентированными на туристов из близлежащих регионов. Барнаулу, Новосибирску, Кузбассу и Томску остаются старые-добрые турбазы. Правда, про цене уже почти в полтора раза дороже.