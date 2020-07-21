Наступила пора отпусков и долгожданных путешествий. А одной из главных туристических зон, по-прежнему, остается Алтай. Сегодня он принимает большое количество гостей. Некоторые из них путешествуют автостопом и ночуют в хостелах, а некоторые перемещаются на личных самолетах и живут в самых дорогих местах. Altapress.ru подготовил подборку самых дорогих отелей, в которых могут остановиться VIP-гости.

Altay Sense

На берегу изумрудной Катуни в самом сердце Горного Алтая расположен комфортабельный эко-отель Altay Sense. В нем можно найти безмятежных отдых, посетить экскурсии по горным рекам, сходить на рыбалку или охоту.

Шале отеля выполнены из массива кедра, а интерьер сочетает в себе современный дизайн и использование экологических материалов.

Самое дорогое шале семейное «У реки» обойдется в 16 тыс. рублей за сутки. Оно включает в себя две спальни, гостиную с панорамными окнами и видом на реку. Это шале подходит для большой семьи или дружной компании и вмещает в себя 4−6 человек. Его площадь составляет 74 кв. м.

Дополнительно там можно найти сейф, холодильник, обогреватель, телефон, телевизор и бесплатный Wi-Fi.

Отель SPA-Курорт Кедровый

Отель SPA-Курорт Кедровый располагается в одном из красивейших мест Алтая и имеет удобное местоположение. Он соединяет Белокуриху с началом курортной зоны. Отель был построен в 2016 году из натурального и экологически чистого материала — многовекового кедра, который благоприятно воздействует на организм человека и обладает лечебными свойствами.

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Для гостей руководство отеля предлагает разнообразные услуги. К ним относится сауна, бильярд и отдых на террасе с барбекю.

В летний период стоимость самых дорогих апартаментов, площадью 72 кв. м, составит 20 тыс. рублей в сутки. В номере два основных места и одно дополнительное.

Гостевой дом «Берендей Хаус»

Гостевой дом «Берендей Хаус» расположился в черте города Барнаул. Уникальное дизайнерское решение способно перенести гостей в условия альпийской свежести.

Руководство предлагает ряд развлечений. Таких как рыбалка, бассейн, сауна, SPA-процедуры, русская баня, джакузи, зоопарк, конеферма, экскурсия на вертолете, музыкальный зал с камином, а также открытое летнее патио.

Гостевой дом «Берендей Хаус». www.berendeyhouse.ru Гостевой дом «Берендей Хаус». www.berendeyhouse.ru Гостевой дом «Берендей Хаус». www.berendeyhouse.ru Гостевой дом «Берендей Хаус». www.berendeyhouse.ru

В доме большая кухонная и барная зоны, просторная спальня и французская мансарда. Снять его для большой компании обойдется в 24 тыс. рублей в сутки.

Altay Village

Altay Village находится в уникальном по красоте месте, селе Артыбаш на Телецком озере. Отель является примером загородного эко-курорта пятизвездочного уровня. В нем гости одновременно могут насладиться комфортными условиями и общением с заповедной природой.

Благоустроенный комплекс включается в себя не только отдельные одноместные или двухместные номера категории стандарт, но и комфортабельные шале, которые включают в себя две или три спальни, и даже уникальный президентский вариант размещения.

Robinson на базе «Altay Village Teletskoe». www.facebook.com/altayvillageteletskoe

Стоимость самого дорогого составляет 69 тыс. рублей в сутки. В номере есть большая двуспальная кровать, терраса с шезлонгами, площадью 25 кв. м, мини-бар, телевизор, душевая кабина, туалет, сейф, набор косметических и гигиенических средств.

Cosmos Collection Altay Resort

Пятизвездочный комплекс Cosmos Collection Altay Resort расположился в самом сердце Алтая на высоте около 700 м над уровнем моря, в живописной долине реки Маймы, окруженной горными хребтами. Огромная площадь комплекса включает в себя множество зон отдыха и активностей, а также предоставляет широкие возможности для разнообразного и полноценного отдыха.

Коттедж «Апартаменты». Природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт». Номерной фонд. Природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт». Номерной фонд. Природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт». Номерной фонд. Природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт».

На территории курортного комплекса расположен двухэтажный коттедж, площадь которого составляет 169 кв. м, с просторной гостиной и двумя спальнями. Каждая из них оборудована балконом и отдельной ванной. Мебель и декор выполнены из натуральных материалов, что напоминает гостям о том, что они находятся в лесу наедине с природой.

Стоимость такого коттеджа составит 90 тыс. рублей в сутки. Он оборудован кондиционером, бесплатным Wi-Fi, сейфом, телевизором и мини-баром.