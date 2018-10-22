Отдых в Турции существенно подорожает для россиян

Отдых в Турции в 2019 году подорожает: цены на отели вырастут на 10−15%, поскольку высокая загрузка летом показала их востребованность, заявил коммерческий директор Coral Travel Эрджюмент Юналан, сообщает « Прайм ».

Комплектация цен на отели в Турции еще продолжается, но общая тенденция уже очевидна.

«В 2018 году цены на гостиницы были повышены в среднем на 15−30% по сравнению с предыдущим годом. На 2019 год стоит ожидать, что стоимость отельных услуг вырастет на 10−15%", — сказал Юналан.

Цены на одни и те же отели до кризиса между Россией и Турцией, произошедшего в 2015 году, были выше, чем в 2018 году, пишет bfm.ru.

Представитель Coral Travel при этом предложил обратить внимание на акции раннего бронирования, по которым отели предлагают скидки и более низкие цены.

О системе «все включено»

Ранее сообщалось, что Турции намерена добиваться не роста турпотока, а увеличение доходов отрасли. В стране намерена стимулировать путешественников больше тратить на отдыхе, поэтому задумались о нецелесообразности системы «все включено».

О новых планах заявил министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой.

Чиновник поставил задачу к 2023 году удвоить вклад туристического сектора в ВВП Турции — с нынешних 4% до 8. Для этого средние траты туристов на отдых должны вырасти с 630 до 1 000 долларов с человека. Но не за счет удорожания путевок, а благодаря более активному расходованию путешественниками денег на курортах.