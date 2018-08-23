Турция больше не хочет массовых российских туристов

Турции намерена добиваться не роста турпотока, а увеличение доходов отрасли. В стране намерена стимулировать путешественников больше тратить на отдыхе, поэтому задумались о нецелесообразности системы «все включено», пишет «TourDom».

Об новых планаз заявил министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой, сообщают турецкие СМИ.

Чиновник поставил задачу к 2023 году удвоить вклад туристического сектора в ВВП Турции — с нынешних 4% до 8. Для этого средние траты туристов на отдых должны вырасти с 630 до 1 000 долларов с человека. Но не за счет удорожания путевок, а благодаря более активному расходованию путешественниками денег на курортах.

Сами отельеры вновь подняли тему о целесообразности развития популярной в Турции системы All inclusive. Управляющий директор Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Зафер Алкая, заявил, что туристы, отдыхающие по «всё включено», «не помогают развивать туризм, создавать новые рабочие места и стимулировать инвестиции». Против All inclusive выступила с открытым письмом и Конфедерация турецких торговцев и ремесленников: по мнению предпринимателей, такая система обслуживания вредит местной торговле, они просят власти принять законы, ограничивающие её использование.

Впрочем, по словам экспертов, опрошенных TourDom, вряд ли подобные инициативы получат развитие. Вмешиваться в частную инициативу — не в правилах турецкого государства, отельеры сами решают, какие модели бизнеса им более выгодны. А отдых на курортах Турции уже настолько прочно ассоциируется у туристов с All inclusive, что отказ от этой системы приведет к существенному сокращению турпотока.