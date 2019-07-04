Оформление тура или билета в кредит позволит вам отправиться в долгожданное путешествие, не откладывая свои планы на завтра. Мы готовы предложить вам оформление на период от 6−36 месяцев.
Специальные предложения для отдыха этим летом от компании «Авиафлот»:
- Турция «все включено» на 14 дней стоимость от 43 500 руб./чел.
- Турция «все включено» на 9 ночей 38 000 руб./чел.
- Вьетнам на 12 ночей стоимость от 33 500 руб./чел.
- Тунис «все включено» на 10 ночей стоимость от 54 000 руб./чел.
- Кипр на 7 ночей стоимость от 42 500 руб./чел.
- Греция на 9 ночей 47 200 руб./чел.
- Сочи на 7 ночей стоимость от 34 500 руб./чел.
- Крым на 7 ночей стоимость от 25 000 руб./чел.
- Таиланд 10 ночей стоимость от 36 500 руб./чел.
Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании Авиафлот 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22−66−66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.
Доверьте организацию своей поездки проверенной и надежной туристической компании «Авиафлот» и вы станете нашим постоянным клиентом!
*Рассчитан тур на Кипр стоимостью 42 500 руб./чел. на 7 ночей в кредит: ПАО «ПОЧТА БАНК».Лицензия № 650
Предложение действительно на момент публикации.