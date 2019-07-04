Пора встречать настоящее лето! Ведь сейчас самое время отправиться компанией друзей и близких туда, где вы еще не проводили свой летний отпуск! В какую страну отправиться этим летом, как приобрести горящий тур или где лучше отдохнуть всей семьей? Сотрудники туристической компании «Авиафлот» всегда готовы ответить на все вопросы, а также подобрать подходящие варианты отдыха на любой вкус и кошелек.

Оформление тура или билета в кредит позволит вам отправиться в долгожданное путешествие, не откладывая свои планы на завтра. Мы готовы предложить вам оформление на период от 6−36 месяцев.

Специальные предложения для отдыха этим летом от компании «Авиафлот»:

Отдых. Фото предоставлено компанией «Авиафлот». Отдых. Фото предоставлено компанией «Авиафлот». Отдых. Фото предоставлено компанией «Авиафлот». Отдых. Фото предоставлено компанией «Авиафлот». Отдых. Фото предоставлено компанией «Авиафлот».

Туры с вылетом из Барнаула: Турция «все включено» на 14 дней стоимость от 43 500 руб./чел.

Турция «все включено» на 9 ночей 38 000 руб./чел.

Вьетнам на 12 ночей стоимость от 33 500 руб./чел.

Туры с вылетом из Новосибирска: Тунис «все включено» на 10 ночей стоимость от 54 000 руб./чел.

Кипр на 7 ночей стоимость от 42 500 руб./чел.

Греция на 9 ночей 47 200 руб./чел.

Сочи на 7 ночей стоимость от 34 500 руб./чел.

Крым на 7 ночей стоимость от 25 000 руб./чел.

Таиланд 10 ночей стоимость от 36 500 руб./чел.

Афиша. Фото предоставлено компанией «Авиафлот».

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании Авиафлот 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22−66−66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.

Доверьте организацию своей поездки проверенной и надежной туристической компании «Авиафлот» и вы станете нашим постоянным клиентом!

*Рассчитан тур на Кипр стоимостью 42 500 руб./чел. на 7 ночей в кредит: ПАО «ПОЧТА БАНК».Лицензия № 650 от 25.03.2016 . Продукт «Выгодный +", СТАВКА 23.18%, СРОК НА 12 МЕС., сумма переплаты 5522.99 руб., без п\в, без страховки и скрытых платежей. Стоимость действительна на момент выхода рекламы. Информацию об условиях получения кредита и необходимых документах можно узнать в офисах продаж «Авиафлот».

Предложение действительно на момент публикации.