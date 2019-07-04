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Отдыхай сейчас — плати потом

Пора встречать настоящее лето! Ведь сейчас самое время отправиться компанией друзей и близких туда, где вы еще не проводили свой летний отпуск! В какую страну отправиться этим летом, как приобрести горящий тур или где лучше отдохнуть всей семьей? Сотрудники туристической компании «Авиафлот» всегда готовы ответить на все вопросы, а также подобрать подходящие варианты отдыха на любой вкус и кошелек.

Отдых.
Отдых.
Фото предоставлено компанией "Авиафлот".

Оформление тура или билета в кредит позволит вам отправиться в долгожданное путешествие, не откладывая свои планы на завтра. Мы готовы предложить вам оформление на период от 6−36 месяцев.

Специальные предложения для отдыха этим летом от компании «Авиафлот»:

Отдых.
Отдых.
Фото предоставлено компанией «Авиафлот».
Отдых.
Отдых.
Фото предоставлено компанией «Авиафлот».
Отдых.
Отдых.
Фото предоставлено компанией «Авиафлот».
Отдых.
Отдых.
Фото предоставлено компанией «Авиафлот».
Отдых.
Отдых.
Фото предоставлено компанией «Авиафлот».
Туры с вылетом из Барнаула:
  • Турция «все включено» на 14 дней стоимость от 43 500 руб./чел.
  • Турция «все включено» на 9 ночей 38 000 руб./чел.
  • Вьетнам на 12 ночей стоимость от 33 500 руб./чел.
Туры с вылетом из Новосибирска:
  • Тунис «все включено» на 10 ночей стоимость от 54 000 руб./чел.
  • Кипр на 7 ночей стоимость от 42 500 руб./чел.
  • Греция на 9 ночей 47 200 руб./чел.
  • Сочи на 7 ночей стоимость от 34 500 руб./чел.
  • Крым на 7 ночей стоимость от 25 000 руб./чел.
  • Таиланд 10 ночей стоимость от 36 500 руб./чел.
Афиша.
Афиша.
Фото предоставлено компанией «Авиафлот».

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании Авиафлот 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22−66−66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.

Доверьте организацию своей поездки проверенной и надежной туристической компании «Авиафлот» и вы станете нашим постоянным клиентом!

*Рассчитан тур на Кипр стоимостью 42 500 руб./чел. на 7 ночей в кредит: ПАО «ПОЧТА БАНК».Лицензия № 650 от 25.03.2016. Продукт «Выгодный +", СТАВКА 23.18%, СРОК НА 12 МЕС., сумма переплаты 5522.99 руб., без п\в, без страховки и скрытых платежей. Стоимость действительна на момент выхода рекламы. Информацию об условиях получения кредита и необходимых документах можно узнать в офисах продаж «Авиафлот».

Предложение действительно на момент публикации.

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