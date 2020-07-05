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Туризм

Отдыхающие устроили массовую дискотеку на алтайском курорте. Видео

Сотни туристов решили расслабиться на популярной дискотеке в районе озера Ая в Алтайском крае. Очевидцы сообщают, что все меры индивидуальной безопасности были нарушены, а местные власти, очевидно, решили не ссориться с вырвавшимися на волю россиянами. Туристические базы региона начали принимать гостей лишь 27 июня.

Дискотека
Дискотека
СС0

О массовой дискотеке сообщает паблик «Инцидент Барнаул» со ссылкой на сайт «Сибнет». По словам очевидцев на дискотеке было около 2 тыс. человек.

В сообщении не говорится о том, какая именно турбаза нарушила все антикоронавирусные правила. Маски и социальную дистанцию никто не отменял.

На курорты и базы отдыха Алтайского края и Республики Алтай доступ уже разрешен специалистами Роспотребнадзора, но массовые увеселительные мероприятия пока под запретом.

«Все очень просто — поправки отмечали», — шутят комментаторы.

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