Отдыхающие устроили массовую дискотеку на алтайском курорте. Видео

О массовой дискотеке сообщает паблик «Инцидент Барнаул» со ссылкой на сайт «Сибнет». По словам очевидцев на дискотеке было около 2 тыс. человек.
В сообщении не говорится о том, какая именно турбаза нарушила все антикоронавирусные правила. Маски и социальную дистанцию никто не отменял.
На курорты и базы отдыха Алтайского края и Республики Алтай доступ уже разрешен специалистами Роспотребнадзора, но массовые увеселительные мероприятия пока под запретом.
«Все очень просто — поправки отмечали», — шутят комментаторы.