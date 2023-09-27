Отдыхают изо всех сил. Алтай посетили уже более 3,5 млн туристов, но это еще не конец

Свыше 3,5 млн туристов посетили оба Алтая с начала года. Алтайский край только за лето принял более миллиона человек. О промежуточных итогах текущего турсезона и перспективах отрасли на 2023-2024 годы на пресс-конференции в ТАСС рассказали начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых и министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев.

Турпоток в Алтайском крае

По словам Евгения Дешевых, летний сезон для Алтайского края сложился вполне благоприятно. За лето по региону совершили путешествия 1,1 млн туристов, а всего с января по август их число составило почти 1,7 млн человек. Это на 6% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Такая динамика позволяет прогнозировать рост турпотока по итогам года, с учетом продолжающегося высокого спроса на отдых на Алтае. Ожидается, что по итогам года регион посетят более 2,3 млн человек, что на 5% больше, чем в 2022 году. В прогнозе на 2024 год Евгений Дешевых высказал осторожное предположение, что рост будет незначительным.

Из новаций текущего года — Алтайский край стал участником проекта по развитию школьного туризма.

Горный Алтай. Туризм. Палатки. СС0

Интуристов мало

Число иностранных туристов остается несущественным. На миграционный учет в Алтайском крае за первую половину 2023 года поставлено 21 тыс. человек. По мнению Евгения Дешевых, с целью туризма приезжает, в самом лучшем случае, 10% из них. До пандемии иностранцев въезжало втрое больше — 62,5 тыс. было зарегистрировано в 2019 году.

Весной сообщалось о разработке межрегионального туристического маршрута по Иркутской области и Алтайскому краю. Его планируется утвердить и забрендировать как национальный. Рассчитан маршрут, в первую очередь, на туристов из Китая, среди которых существует большой запрос на оздоровительный туризм.

Заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Роман Пичугин сообщил, что работа ведется, прорабатываются точки и надо провести экспертный выезд, чтобы протестировать маршрут, прежде чем заявлять его официально.

Туризм. Путешествия. СС0

Цены на отдых в Алтайском крае

В 2023 году Алтайский край вошел в десятку регионов с наиболее доступными для населения туристическими услугами по версии правительственного координационного центра, который анализирует цены во всех регионах страны по единой методике. Тем не менее, цены на туруслуги в крае растут.

В сегменте трехзвездочных гостиниц рост составил 2%, четырех- и пятизвездочных — до 10%, санаториев — более 10%. Причем, в последнее время в структуре спроса все больше преобладает как раз оздоровительный отдых. По словам Евгения Дешевых, алтайские здравницы даже разрабатывают для гостей новые программы, предполагающие не только общее оздоровление, но и ментальную перезагрузку.

Евгений Дешевых,

глава управления по туризму АК:

В отрасли динамическое ценообразование. Цена меняется в зависимости от сезона, от спроса. Как правило, она максимальна в летний сезон. Практика показывает, что к концу года рост цен не превышает уровня инфляции. Ну а фактором, который мог бы сдерживать чрезмерный или необоснованный рост цен, является конкуренция.

В Республике Алтай цены на услуги проживания выросли на 10-15%.

Евгений Дешевых Дмитрий Лямзин

Инвестиции в алтайский туризм

Инвестиционную активность в сфере туризма в Алтайском крае Евгений Дешевых охарактеризовал как достаточно высокую. В прошлом году был привлечен рекордный объем частных инвестиций — 2,6 млрд рублей. Сейчас весь инвестиционный портфель в сфере туризма в Алтайском крае содержит 41 соглашение на сумму более 50 млрд рублей и предполагает реализацию всех входящих в него проектов до 2028 года.

Еще сильнее подстегнуть активность инвесторов должно введение режима особой экономической зоны (ОЭЗ) в Белокурихе Горной. На сегодняшний день с корпорацией Туризм.РФ разработан мастер-план развития этой территории, определены несколько инвестиционных лотов, при реализации которых площадка дополнительно получит около 17 млрд рублей вложений.

В течение ближайших пяти лет здесь должны быть созданы новые места размещения на 1160 номеров, это обеспечит более 200 тыс. новых турпоездок в год только на этой территории. Со следующего года предполагается выход на стройплощадку в Белокурихе компании «Азимут». У нее есть участки в «классической» Белокурихе и в Белокурихе Горной. Если компании одобрят льготный кредит на строительство гостиниц под 3-5% годовых, то она начнет работы сразу на обоих участках.

Деньги. unsplash.com

Какие туробъекты появятся в Алтайском крае в ближайшее время

В течение 2023-2024 годов в крае будет реализовано 16 проектов с федеральной поддержкой. Речь о туркомплексах из модульных и капитальных объектов в различных районах края: Залесовском, Заринском, и Алтайском. Также в Алтайском крае набирает обороты программа по созданию глэмпингов. Регион получил на это самую большую в стране субсидию — 1млрд рублей.

В игорной зоне «Алтай-Пэлас Капитал» начала строительство гостиничного комплекса из трех корпусов на 80 номеров каждый. Первый уже строится, по второму ведутся подготовительные земельные работы. Компания получила на это льготный кредит. Могут ускорить реализацию проектов якорные инвесторы на Бирюзовой Катуни (там несколько туркомплексов), но скорее всего, это произойдет не ранее 2025 года.

Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни Ирина Пергаева

Курортный сбор

В текущем году Алтайский край планировал получить 41 млн рублей от курортного сбора. Прогнозы эти подтверждаются, за январь-август собрано уже более 33 млн рублей, к концу года прогнозируется больше 50 млн рублей. Есть вероятность, что удастся повторить рекорд прошлого года, составивший около 55 млн рублей.

Вскоре курортный сбор появится и в Республике Алтай. По инициативе президента РФ Владимира Путина, до 15 декабря регионы должны получить право вводить на своей территории курортный сбор. Министр туризма республики Эрчим Сарбашев заявил, что Алтай намерен этим правом воспользоваться.

Эрчим Сарбашев,

министр туризма РА:

Курортный сбор — тема очень горячая, в нашем регионе вопрос обсуждается давно и введение сбора все поддерживают. Мы будем участвовать в данном эксперименте и готовим нормативную базу на уровне субъекта РФ.

Туризм на Алтае. Телецкое озеро. CC0

Туризм в Республике Алтай

Как рассказал Эрчим Сарбашев, в республике турпоток сохранился на уровне прошлого года. По итогам первого полугодия он немного снижался из-за погодных условий, но во второй половине года восстановился. За восемь месяцев 2023 года в Горном Алтае побывало порядка 1,82 млн человек, а за весь прошлый год — 1,95 млн человек. По итогам 2023 года ожидается рост турпотока на 5-10%. В 2024 году прогнозируется рост на 3-5%.

Прямые инвестиции по итогам восьми месяцев составили около 1 млрд рублей, это немногим больше, чем в прошлом году, однако в 2024 году их объем планируется довести до 16 млрд. Туристам предлагают новые экотропы, особенно популярны у гостей региона авторские туры. На уровне республиканского правительства прорабатывается вопрос по расширению Чуйского тракта, который ежегодно перегружается.

Иностранных туристов здесь, как и в Алтайском крае, мало, однако в этом году регион посещали бизнес-миссии из Китая и Индии. У республики есть рамочные соглашения о проработке сотрудничества в области туризма с Синцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Приезжал на Алтай и посол Индии, которого тоже интересовал туристический обмен.