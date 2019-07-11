Отель «Алтай Резорт» подтвердил пятизвездочный статус

Первый в регионе отель категории пять звезд предлагает всё для полноценной перезагрузки: собственная клиника с командой опытных врачей, целебные ванны, сауна с гималайской солью, банный комплекс, спа-центр с бассейном и тренажерным залом. Для тех, кто борется с усталостью при помощи активных видов досуга, здесь предлагают поездки на квадроциклах, сплавы, конные и пешие прогулки, а также вертолетные экскурсии по региону.
Altay Resort прекрасно подойдет и для семейного отдыха: здесь построен крупнейший в регионе досуговый центр для детей разного возраста. Познакомиться с местной кухней можно в ресторанах «Пилигрим» и «Адамант», где подают блюда из марала, рыбу из местных водоемов, а также домашние сыры собственного производства.
Для комфортного отдыха гостей на территории отеля построены отдельно стоящие коттеджи из массива кедра в старорусском стиле с номерами категорий: «Полулюкс», «Люкс», «Апартаменты» и «Гранд Люкс»; а также дома из бруса сосны в стиле швейцарских шале с номерами категорий: «Делюкс» и «Полулюкс». А также в номерах категории «Супериор» в здании новой гостиницы, расположенной в самом центре комплекса «Алтай Резорт». Все пространства оформлены в теплых тонах из эко-материалов, что дополнительно позволяет слиться с природой.
Факт
За годы работы «Алтай Резорт» многократно подтверждал звание лучшего и становился лауреатом профессиональных и отраслевых премий:
- Russian Hospitality Awards 2015 («Лучший Medical отель»);
- Russian Hospitality Awards 2016 («Лучший Medical отель»);
- Russian Hospitality Awards 2017 («Лучший MICE отель»);
- Russian Hospitality Awards 2017 («Лучший семейный отель»);
- Кубок Marusya 2017 («Лучший отель в России для отдыха»);
- Prime Traveller Awards 2017 («Лучший семейный отель»);
- National Geographic Traveler Awards 2017 («Российский курортный отель»);
- Prime Traveller Awards 2018 («Лучший Российский отель для отдыха»);
- National Geographic Traveler Awards 2018 («Российский курортный отель»).
Адрес: Республика Алтай, Майминский район, село Урлу-Аспак
Телефон: 8−800−250−00−44, 8−913−691−91−91
Сайт: altayresort.ru
E-mail: sales@altayresort.ru