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Отправляйся в путешествие по Чуйскому тракту в самое «сердце Горной страны»

Туроператор «Сириус Тур» приглашает на экскурсии по Горному Алтаю. На сегодняшний день популярными экскурсиями по Горному Алтаю считаются: путешествие по Чуйскому тракту в самое «сердце Горной страны» и по дороге-серпантин в Белокуриху-2.

Программа активного отдыха «сердце Горной страны» продолжительностью 3 дня/2 ночи направлена на максимальное восстановление человека после напряженных городских будней и стрессов. Умеренная физическая нагрузка, экскурсия с посещением красивейших природных объектов и «мест силы» (р.Урсул, водопад Ширлак, слияние Чуи и Катуни). Наскальные рисунки и горловое пение предадут особый алтайский колорит вашему путешествию!

Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
туристическое агентство «Сириус тур».

А также:

  • встреча рассвета в горах;
  • для любителей попариться — русская баня;
  • для романтиков — костер с его задушевными беседами и песнями;
  • для здоровья — овладение техникой «осознанного дыхания»;
  • для души — тренинг «Как очистить голову от ненужных мыслей?».

Место проживания: священная Каракольская долина, которая исцеляет вашу душу и тело.

Дата экскурсии:

  • 31 мая — 2 июня,
  • 28 — 30 июня

Стоимость тура «Сердце Горной страны» — 7200 руб. (доставка, проживание, питание на турбазе).

Белокуриха-Белокуриха 2

Путешествие по дороге-серпантин в Белокуриху-2. Посещение форелевого хозяйства. Для туристов уха из форели. Обзорная экскурсия по курорту Белокуриха. Свободное время.

Дата экскурсии: 8 июня.

Стоимость тура — 1400 руб. + 150 руб. вход.

Туристическое агентство «Сириус тур»

Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.

Телефон: +7 (923)-714−1157 (экскурсии по Горному Алтаю)

Сайт: siriustur.ru

Информация о стоимости действительна на момент публикации

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