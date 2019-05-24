Отправляйся в путешествие по Чуйскому тракту в самое «сердце Горной страны»

А также:
- встреча рассвета в горах;
- для любителей попариться — русская баня;
- для романтиков — костер с его задушевными беседами и песнями;
- для здоровья — овладение техникой «осознанного дыхания»;
- для души — тренинг «Как очистить голову от ненужных мыслей?».
Место проживания: священная Каракольская долина, которая исцеляет вашу душу и тело.
Дата экскурсии:
- 31 мая — 2 июня,
- 28 — 30 июня
Стоимость тура «Сердце Горной страны» — 7200 руб. (доставка, проживание, питание на турбазе).
Белокуриха-Белокуриха 2
Путешествие по дороге-серпантин в Белокуриху-2. Посещение форелевого хозяйства. Для туристов уха из форели. Обзорная экскурсия по курорту Белокуриха. Свободное время.
Дата экскурсии: 8 июня.
Стоимость тура — 1400 руб. + 150 руб. вход.
Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.
Телефон: +7 (923)-714−1157 (экскурсии по Горному Алтаю)
Сайт: siriustur.ru
Информация о стоимости действительна на момент публикации