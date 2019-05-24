Отправляйся в путешествие по Чуйскому тракту в самое «сердце Горной страны»

Туроператор «Сириус Тур» приглашает на экскурсии по Горному Алтаю. На сегодняшний день популярными экскурсиями по Горному Алтаю считаются: путешествие по Чуйскому тракту в самое «сердце Горной страны» и по дороге-серпантин в Белокуриху-2.

Программа активного отдыха «сердце Горной страны» продолжительностью 3 дня/2 ночи направлена на максимальное восстановление человека после напряженных городских будней и стрессов. Умеренная физическая нагрузка, экскурсия с посещением красивейших природных объектов и «мест силы» (р.Урсул, водопад Ширлак, слияние Чуи и Катуни). Наскальные рисунки и горловое пение предадут особый алтайский колорит вашему путешествию!