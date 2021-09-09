Отпуск по Кингу: в Республике Алтай сдается домик для отдыха «Зеленая миля»

Дом для отпуска с названием «Зеленая миля» расположен в семи километрах от Горно-Алтайского аэропорта, в поселке Катунь. Сутки пребывания в нем для двоих человек обойдутся в 3,6 тыс. рублей. Предложение размещено на портале Booking.com .

Герои романа Стивена Кинга «Зеленая миля» и не мечтали о таком красивом виде из окна, который открывается перед гостями базы отдыха с одноименным названием.

Природа Алтая, лес и горы. Здесь — только горный воздух и тишина.

Вдобавок, «Зеленая миля», в отличие от тюремного блока «Е» (где по сюжету романа Кинга содержались приговоренные к смертной казни), выглядит вполне уютно и комфортно.

Например, на базе отдыха можно снять целый домик в 48 кв. м, где будет отдельная спальня, мини-кухня с микроволновкой и холодильником, кровать, два дивана и собственная ванная комната. Для гостей парковка бесплатная.

«Зеленая миля» находится неподалеку от реки Катунь и озера Ая. Рядом разместились кафе и ресторан.

Домики отапливаются. В них, помимо микроволновки и холодильника, есть электрический чайник, плита, обеденный стол и вентилятор. А вот доступа к Wi-Fi нет.

В Горном Алтае сдаются домики на базе отдыха «Зеленая миля». Booking.com.

Территория оборудована местом для пикника, удобными зонами для посиделок и барбекю.

Место для отдыха можно снять как для себя, так и для небольшой компании из 6 человек.