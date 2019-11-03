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Туризм

Озеро на Алтае назвали одним из самых мистических мест в России

Авиакомпания S7 Airlines составила в своем профиле Instagram список самых мистических мест России. В рейтинг попало Телецкое озеро, пишут «Новости Горного Алтая».

Теплоход "Ирбис" на дне Телецкого озера
Теплоход "Ирбис" на дне Телецкого озера
Роман Воробьев, Татьяна Клименко. http://www.altzapoved.ru/

«Телецкое озеро на Алтае привлекает любителей мрачных легенд историей про „лес мертвецов“, который расположен на дне. Глубина озера у водопада Корбу достигает 325 метров, а температура там даже летом не превышает 4 градусов, так что проверить легенду не удастся», — так описала алтайское озеро авиакомпания.

Помимо Телецкого озера в список попали остров Ольхон на Байкале, Патриаршие пруды в Москве, Долина Привидений в Крыму, Васюганские болота в Западной Сибири, Плещеево озеро в Переславле-Залесском, Столбы Выветривания — Маньпупунёр в Республике Коми и Китовая аллея на Чукотке.

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