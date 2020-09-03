Ожидание VS реальность: рейтинг главных претензий туристов к Алтаю

Пора летних отпусков подошла к концу. В этом году Алтайский край и Республику Алтай посетило большое количество туристов. Кто-то приехал сюда уже не в первый раз, а кто-то только открывал для себя местные красоты. На фоне этого мы решили изучить социальные сети туристических объектов двух регионов и выяснить, какие претензии возникли у их гостей к алтайскому сервису.

Претензия 1. Отсутствие дискотек

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки проведение дискотек на туристических объектах было запрещено.

Конечно, на территории турбаз и в ресторанах музыка играла, но отдыхающим этого оказалось мало.

Претензия 2. Высокие цены

Отдыхающие на Завьяловских базах рассказывают в социальных сетях о высокой стоимости продуктов питания в кафе, которые расположены рядом.

«Бешеный цены!», «Обдираловка!», «Лучше со своими продуктами ехать», — пишут туристы.

Кстати, они делятся с потенциальными гостями озер одним полезным советом. Продукты лучше всего закупить в селе Завьялово на весь отпуск, чтобы избежать лишних больших растрат.

Кошелек. СС0

Претензия 3. Плохой интернет

Туристы, посетившие Завьяловские озера, остались недовольны качеством интернета на базах отдыха.

«Минусы, конечно, тоже есть. Самый главный — плохой интернет. Местами ловит 3G, но для этого нужно постараться. В коттеджах есть вай-фай, но это же Россия… Не знаю, приедем ли мы сюда еще когда-нибудь», — пишет в Instagram одна из туристок.

Претензия 4. Качество проживания

Некоторые туристы выкладывают в своих социальных сетях фотографии из серии «Ожидание и реальность».

Одна из отдыхающих поделилась со своими подписчиками небольшой историей своего спланированного и долгожданного отпуска.

«Сразу же, как только мы зашли в свои домики на базе отдыха „Сила Озер“, мне захотелось уехать домой. В карусели есть фото, представленные на сайте, с описанием домиков и фото реального нашего места жительства. Как вы видите, разница огромная и совсем не в лучшую сторону», — рассказывает девушка.

На первом фото можно увидеть чистый комфортабельный домик с новыми кроватями, а на втором, как выражается сама туристка, «обычный сарай».

Сарай. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Претензия 5. Отсутствие прикроватных ковриков

Удивительно, но некоторых туристов беспокоит отсутствие прикроватных ковриков на полу. Такая претензия была адресована одной из усадеб в селе Чемал.

«Для полного счастья не хватило прикроватных ковриков в номере. С теплой постели ногами на холодный пол — некомфортно».

Претензия 6. Обслуживание в ресторанах

Туристов, путешествующих по Алтаю на машине, очень расстроило, что многие рестораны на территории баз отдыха и отелей обслуживают только их проживающих.

«Приехали пообедать в ресторан Турсиб, мы не являемся проживающими в отеле, поэтому нам отказали как посетителям. Шок, что за дискриминация, ресторан пустой, а других туристов Алтая не обслуживают, впервые с таким столкнулись. Очень обидно, что у вас такой сервис в таком шикарном отеле», — написано в комментариях к одному из постов базы отдыха.

Официант. СС0

Претензия 7. Закрытые аквапарки

Наряду с отсутствием дискотек туристов в начале сезона беспокоили и закрытые аквапарки. Причина та же — пандемия коронавируса.

Многие отдыхающие даже отдавали предпочтение определенным местам для отдыха только из-за его наличия.

«Начали мы отдых на базе отдыха Турсиб⁣⁣. Изначально хотели жить здесь из-за аквапарка, который полюбился нам еще в прошлую поездку сюда. Но в этот раз из-за вируса он, к сожалению, был закрыт», — рассказывает в своем аккаунте один из гостей базы.

Аквапарк. CC0

Претензия 8. Отсутствие летнего душа

Гости «Жемчужного берега Алтая» в социальных сетях базы оставляют свои пожелания для улучшения качества отдыха.

Большинство комментариев посвящено просьбе об оборудовании летнего душа на территории: «Было бы неплохо установить душ около каждого домика, его очень не хватает».