Памятка туриста: какие правила сейчас действуют на курортах России в условиях пандемии

Не смотря на пандемию коронавируса, туристы решили не отказываться от поездок, а отечественные курорты уже готовы принимать отдыхающих. Altapress.ru выяснил, какие правила действуют на самых популярных курортах России на данный момент.

Республика Крым

С 1 июля на территорию республики Крым разрешат въезжать туристам из других регионов России. На территории предусматривают профилактические меры, например, в общественных местах сохраняется масочный режим. А на мосту через Керченский пролив при этом будет действовать температурный контроль.

Необходимой до сих пор остается дистанция между гражданами. Не менее 1,5 метров.

Крым. Фото предоставлено компанией «Авиафлот»

Для заселения в санатории Крыма туристам потребуется предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. А вот в гостиницах такие документы не понадобятся.

Объекты общественного питания в республике возобновили свою работу в прежнем режиме с 15 июня. Также открыты летние веранды и залы кафе и ресторанов.

Но при этом под запретом до сих пор проведение массовых мероприятий — спортивных, культурных и развлекательных.

С 1 июля также возобновят в Крыму свою работу аквапарки и СПА-комплексы.

Краснодарский край

Сочи. Фото предоставлено ГК «Авиафлот».

На территории Краснодарского края с 21 июня ослаблен контроль для всех приезжих. Однако при въезде у туристов измерят температуру и возьмут тест на коронавирус. При этом никаких запретов по передвижению не будет.

В регионе до сих пор продолжают действовать некоторые ограничения. Например, если в каком-либо санатории или гостинице будет выявлен случай заражения, то этот объект перепрофилируют под обсерватор.

При всем этом попасть в санаторий приезжающий сможет не только при наличии отрицательного теста на коронавирус, но и, предоставив справку, что он не контактировал с заразившимися людьми.

В Краснодарском крае по-прежнему остро стоит проблема закрытых пляжей, так как открыто пока только 28 мест для купания.

Ставропольский край

С 1 июня на территории Ставропольского края возобновили свою деятельность санаторно-курортные комплексы. В том числе разрешены групповые туристические поездки с численностью до 20 человек в группе.

Для того, чтобы въехать в регион, справки об отсутствии коронавируса не потребуются. При заезде в санаторий отдыхающий обязан предъявить только:

справку об эпидемическом окружении, выданной медицинской организацией не позднее, чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение;

информацию об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

Республика Карелия

Карелия ( Россия) Фото предоставлено рекламодателем

Какие-либо справки для въезда в республику не потребуются. Иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19, выданную не позднее двух дней до приезда, нужно лишь тем, кто прибывает в Карелию в командировку. А соблюдать карантин в течение 14 дней нужно будет только прибывшим из других стран.

На территории открыты кафе, рестораны, парки, зоопарки музеи, театры, кинотеатры, стадионы, тренажерные залы, детские площадки, пляжи, салоны красоты и торговые центры.

Все перечисленные заведения можно посетить только при соблюдении мер безопасности — социальная дистанция, наличие перчаток, масок и санитайзеров.