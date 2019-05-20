Первый канал рассказал, как в Алтайском крае спят на пчелах и обмазываются грязью

19 мая на Первом канале показали новый выпуск программы «Непутевые заметки», часть которой посвятили Алтайскому краю. Ведущий Дмитрий Крылов рассказал о селе Гуселетово, городе-курорте Яровое и Тавдинских пещерах.

Посетить Гуселетово, по словам ведущего, стоит хотя бы из-за местного музея Гуся. Это единственный такой музей в России. Он открыт в лечебно-оздоровительном комплексе «Гуселетовские плесы». Недалеко находится озеро Мормышанское, где 3 млн тонн полезной грязи.

Журналистов покорила процедура — сон на пчелах. Чтобы ее пройти, нужно лечь на специальную деревянную «кровать», под которой находятся ульи. Пчелы создают особое биополе и человек погружается в целебный сон, говорится в выпуске.

Также в программе шла речь и про озеро Яровое, которое назвали «одним из самых мистических» водоемов в стране. По ночам от него исходит сияние и слышатся жуткие звуки, похожие на глотки воды, рассказывает Дмитрий Крылов. А также «алтайцы», как называет журналист местных жителей, любят мазаться целебной грязью, запас которой составляет 68 млн тонн, и «с умным видом читать книги» на глади озера.

Рассказывая о городе-курорте, федеральные журналисты ошиблись в численности населения — вместо 20 тысяч человек назвали 200 тысяч.

В заключительной части Дмитрий Крылов поведал о Тавдинских пещерах и Николае Рерихе, сопровождая повествование живописными съемками видов Алтайского края.

Ранее «Непутевые заметки» уже несколько раз посвящались Алтаю. Крылов рассказывал об озерах Бурлинском и Горьком, Белокурихе, Чуйском тракте и посвященном ему музее в Бийске, о лебедином озере в Советском районе.