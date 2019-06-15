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Туризм

Пик активности. В Горном Алтае клещи кусают чаще, чем в прошлом году

В этом сезоне в Республике Алтай зарегистрировали 2371 случай присасывания клещей. Это немногим, но всё же больше, чем за аналогичный период прошлого года — на 200 человек, сообщает республиканский Роспотребнадзор. В числе укушенных 800 детей.

Осторожно: злые клещи и собака!
Осторожно: злые клещи и собака!
Михаил Хаустов

Пик активности клещей в Республике Алтай наблюдается прямо сейчас. За неделю с 8 по 14 июня почти 500 человек обратились за медицинской помощью. При этом «подцепить» клеща некоторым удается даже в центре города.

Лабораторное исследование клещей установило наличие вирусов в 37,3% исследованных образцов. На данный момент 34 человека заболели сибирским клещевым тифом, у восьми — подозрение на клещевой боррелиоз, у двух пострадавших подозрение на клещевой энцефалит.

Продолжаются противоклещевые обработки мест массового посещения людей. Обработано 578,831 га территорий. Несмотря на это, Роспотребнадзор рекомендует обрабатывать обувь и одежду эффективными аэрозолями против клещей. Даже если вы находитесь в городе. «Гуляйте только пор асфальтовым дорожкам. Осматривайте себя и детей перед сном», — рекомендуют эксперты.

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