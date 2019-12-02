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Пламень, лед и угощенья: горячий фоторепортаж с праздника «Алтайская зимовка»

30 ноября на территории туристического комплекса «Бирюзовая Катунь» прошла «Алтайская зимовка». Праздник открытия зимнего туристического сезона посетили сотни жителей края и гостей региона.

«Алтайская зимовка» на «Бирюзовой Катуни» в 2019 году.
«Алтайская зимовка» на «Бирюзовой Катуни» в 2019 году.
Ирина Пергаева.

На «Бирюзовой Катуни» работало множество площадок и анимационных зон. Участники праздника посмотрели «Забег Дедов Морозов», показательные выступления парапланеристов и многое другое.

Гости не только участвовали в конкурсах и мастер-классах, но и покупали сувениры в ремесленных рядах. После развлечений на свежем воздухе согреться и выпить горячий чай можно было в теплых шатрах.

В этом году «Алтайская зимовка» впервые стала площадкой проведения фестиваля «Гастрономическая карта России». Шеф-повара шести алтайских ресторанов готовили из местных продуктов блюда региональной кухни.

А в финале праздника зрители насладились огненно-хореографическим шоу с фейерверком «Жаркая зима на Алтае». Отметим, что во второй день участники «Алтайской зимовки» поехали в заказник «Лебединый», посмотреть, как там зимуют сотни пернатых.

О том, как прошла «Алтайская зимовка» и чем еще удивляли гостей, в ближайшее время читайте в репортаже altapress.ru.

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