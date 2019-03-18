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Туризм

По берегу алтайского озера Ая проложат экотропу за 2,5 млн рублей

Новый туристический маршрут появится в Алтайском крае в окрестностях озера Ая. На создание экологической тропы планируют потратить 2,5 млн рублей, рассказали в пресс-службе краевого Минприроды.

Территория парк-отеля "Ая".
Территория парк-отеля "Ая".
Евгения Родочинская

Протяженность экотропы составит около 600 метров. Маршрут будет пролегать по берегу озера в юго-западной его части, по склону различной крутизны.

В ходе работ маршрут расчистят от упавших стволов деревьев и прибрежно-водной растительности.

Алексей Грибков,
эколог:

Необходимо посмотреть каждое дерево и выяснить действительно ли его нужно убирать, может быть нависшая над озером береза является его украшением, а не угрозой, и простоит еще десятки лет.

Специалисты разработали генеральный план экотропы, архитектурные решения, информационное наполнение для стендов и табличек, подготовили техническое задание. Здесь планируют установить входную арку, информационные щиты, указатели, настилы, скамейки, беседки, детские площадки и прочее.

Средняя продолжительность прогулки — около 1 часа, сезонность посещения маршрута — с мая по сентябрь включительно. В Минприроде отметили, что во время экскурсии по экотропе туристы смогут узнать о природных особенностях парка Ая.

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