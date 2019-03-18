По берегу алтайского озера Ая проложат экотропу за 2,5 млн рублей

Протяженность экотропы составит около 600 метров. Маршрут будет пролегать по берегу озера в юго-западной его части, по склону различной крутизны.
В ходе работ маршрут расчистят от упавших стволов деревьев и прибрежно-водной растительности.
Алексей Грибков,
эколог:
Необходимо посмотреть каждое дерево и выяснить действительно ли его нужно убирать, может быть нависшая над озером береза является его украшением, а не угрозой, и простоит еще десятки лет.
Специалисты разработали генеральный план экотропы, архитектурные решения, информационное наполнение для стендов и табличек, подготовили техническое задание. Здесь планируют установить входную арку, информационные щиты, указатели, настилы, скамейки, беседки, детские площадки и прочее.
Средняя продолжительность прогулки — около 1 часа, сезонность посещения маршрута — с мая по сентябрь включительно. В Минприроде отметили, что во время экскурсии по экотропе туристы смогут узнать о природных особенностях парка Ая.