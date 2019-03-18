По берегу алтайского озера Ая проложат экотропу за 2,5 млн рублей

Протяженность экотропы составит около 600 метров. Маршрут будет пролегать по берегу озера в юго-западной его части, по склону различной крутизны.

В ходе работ маршрут расчистят от упавших стволов деревьев и прибрежно-водной растительности.

Необходимо посмотреть каждое дерево и выяснить действительно ли его нужно убирать, может быть нависшая над озером береза является его украшением, а не угрозой, и простоит еще десятки лет.