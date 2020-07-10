По Сибири на машине: ТОП-5 мест для отдыха дикарями

Сибирские красоты известны всем жителям нашей необъятной страны. Эти места просто завораживают и от них невозможно оторвать глаз. Мы подготовили ТОП-5 популярных мест Сибирского федерального округа, в которые можно отправиться на машине, имея при себя только палатку и желание путешествовать.

Обское море , Новосибирская область

На великой сибирской реке Обь недалеко от Новосибирска расположилось Обское море. Так его называют местные, а официальное название Новосибирское водохранилище. Это крупный искусственный водоем, который образовался после строительства плотины Новосибирской ГЭС. Жители всех уголков Сибири ежегодно съезжаются сюда на долгожданный отпуск.

Обское море. Из открытых источников.

Для отдыха дикарями подходит местность немного удаленная от населенных пунктов. Прекрасные места можно найти вдоль побережья у Ордынского, Караканского и Усть-Алеусского бора. Спуск не крутой и удобный, а деревья подступают к самому берегу.

Если вы решите остановиться в специализированных кемпингах, а их там немало, то за стоянку нужно будет заплатить.

Озеро Инголь , заповедник «Столбы», Красноярский край

Красноярский край полнится любопытными для глаз местами. Успеть посмотреть можно многое, оправившись в путешествие на машине.

Красноярские столбы. Из открытых источников.

На территории края расположено большое количество озер, на берегах которых туристы с легкостью оборудуют палаточные места. Самое большое и живописное среди них — озеро Инголь. Вода в нем чистейшая, дно просматривается до 10 м в глубину. Из-за этого его часто называют озером здоровья.

Недалеко от самого Красноярска расположены знаменитые Красноярские столбы. Это десятки розоватых скал из гранита, которые выросли прямо посреди соснового леса. Каждая имеет свою необычную форму. Одна похожа на гриб, другая на птицу, третья на деда и так далее.

В самом городе тоже немало достопримечательностей. Самая популярная — это часовня Паваскевы Пятницы, которая известная многим по изображению на десятирублевой купюре. К тому же, оттуда открывается невероятный вид на Красноярск.

Шерегеш , Кемеровская область

Шерегеш. Из открытых источников.

«Сибирская Швейцария» летом пользуется не меньшей популярностью у любителей активного отдыха, чем зимой. В теплое время года можно пойти на экскурсии, сплавиться по реке, подняться на горы Зеленую и Мустаг, забраться на скалы Чертов Палец и Спасские Дворцы.

Здесь также можно взять на прокат велосипеды, квадроциклы и оправить исследовать местные красоты. В поселке есть, на что посмотреть. А разработанные курортные маршруты не требуют никакой особой подготовки, с ними справится любой желающий.

На реке, расположенной вдоль Шерегеша, любители рыбалки смогут поймать большое количество рыбы, которая поражает своей величиной.

Поселок окружен хвойным лесом, поэтому здесь чистейший воздух, который оказывает положительное влияние на организм человека. К тому же, туристы собирают в лесу малину, жимолость, красную смородину, бруснику и многие другие ягоды.

Озеро Байкал , Иркутская область

Байкал. Sergey Gabdurakhmanov , CC BY 2.0 , part from original.

Самое глубокое озеро в мире и самый большой источник пресной воды — это Байкал. Сюда следует приехать, чтобы просто восхититься красотами могущественного озера.

Но это не единственное, на что можно посмотреть. На побережье расположено пять заказников, три заповедника и два национальных парка. На их территориях действуют особые правила, где-то даже придется заплатить за пребывание.

Рядом находятся гостиницы, отели и кемпинги. Но лучше поставить палатку прямо на берегу Байкала или недалеко в лесу. Это бесплатно и оставит больше запоминающихся эмоций.

Озеро Шира , Республика Хакасия

Озеро Шира. Из открытых источников.

Слава об озере Шира распространяется далеко за пределы Хакасии. Оно находится в Ширинском районе посреди степных ландшафтов, в неглубокой горной впадине. Шира имеет площадь 35 кв. км. Озеро слабосоленое с пологими берегами, вдоль которых расположен поселок Жемчужный.

В поселке оборудован курортный комплект «Озеро Шира». Сейчас там можно остановиться на своей машине и со своей палаткой. Только за место придется заплатить символическую сумму в 400 рублей.

Палаточный лагерь туристы называют местом уединения с природой вдали от городской суеты и цивилизации в целом.