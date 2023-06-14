По туристическим маршрутам Барнаула можно будет прогуляться с аудиогидом

Что такое «Историческая линия»

Как рассказали в городской администрации, суть проекта проста: на тротуар наносится цветная линия, двигаясь по которой турист слушает аудиоэкскурсию в зависимости от тематики маршрута. Подобные проекты уже существуют в ряде городов РФ.

Барнаульский разрабатывали на протяжении нескольких месяцев. Он пройдет по улицам: Ползунова, Мало-Тобольской, проспекту Ленина до улицы Пушкина, а затем через площадь Свободы вернется на Ползунова вновь. Ориентировочная продолжительность маршрута составит от получаса до 1,5 часов.

Планшет, наушники. Фото: unsplash.com.

Аудиоэкскурсия по Барнаулу

В сценарий обзорной аудиоэкскурсии должно войти описание не менее 20 объектов показа, среди которых будут фигурировать объекты культурного наследия, общественные территории, объекты культуры и образования.

При этом варианта сценария будет два — краткий и длинный. Краткий должен отражать наиболее интересные исторические факты об объектах, изложенные в легкой интересной форме.

Второй вариант должен содержать детальную информацию об объектах. И тот, и другой тексты должны сопровождаться музыкальным оформлением.

Туркластер Барнаула. Анна Зайкова

Требования к аудиогиду

Запись аудиоэкскурсии должна соответствовать определенным параметрам:

Звукозапись должна осуществляться диктором, который обладает поставленным голосом, чистой дикцией и отсутствием дефектов речи;

Запись должна быть осуществлена в профессиональной студии;

Аудиозапись должна быть обработана звукорежиссером. В ней должны отсутствовать посторонние шумы, должен быть одинаковый уровень громкости на протяжении всей записи;

Аудиоэкскурсия оформляется в виде отдельных треков, соответствующих количеству объектов на маршруте. Каждый трек должен иметь краткое название.