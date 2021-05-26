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Туризм

Почти как в 2019. Отдых за рубежом планируют 9% россиян

9% процентов россиян планируют отдых за рубежом — это втрое больше, чем в 2020 году, передает «Интерфакс» итоги опроса ВЦИОМ.

Кипр.
Кипр.
СС0

Доля россиян, планирующая зарубежный отдых в 2019 году составляла 10%, сообщает Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ.

В прошлом году 25% граждан считали, что пандемия — препятствие для поездок. В 2021 году эта доля составляет всего лишь 2%.

«Если традиционные направления зарубежного отдыха для россиян будут открыты, то мы запросто можем побить рекорд», — комментирует итоги Кирилл Родин.

Также опрос показал, что 52% россиян хотят остаться дома — на 9% меньше, чем в 2020 году. На даче и садовом участке проведут отпуск 34%. В другой город или село России планируют поехать 13% опрошенных — на 2% больше.

Опрос проводили по телефону. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

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