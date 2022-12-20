20 декабря
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Туризм

Подружиться с Горным. Перетянет ли Манжерок туристов с «Бирюзовой Катуни», рассказал глава управления по туризму края

Манжерок не только не помешает развивать особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь», но и поможет. В этом уверен Евгений Дешевых, глава управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края.

Всесезонный курорт «Манжерок».
Всесезонный курорт «Манжерок».
Ирина Пергаева.

Он рассказал, что соседство двух территорий дает туристам разнообразный продукт, широкий выбор.

«В одном месте бассейны, пляжный отдых, в другом — экскурсионные программы и так далее. Это будет аккумулировать большое количество гостей», — говорит глава управления.

Также Евгений Дешевых отметил, что сценарий современного путешествия — постоянное перемещение. Поэтому туристы, размещающиеся на Бирюзовой Катуни, могут делать постоянные выезды на территорию Манжерока и наоборот. Два объекта будут друг друга дополнять.

К тому же, соседство двух туристических центров создает развитую конкуренцию и позволяет сдерживать цены на услуги и проживание, уверен Дешевых.

Глава управления также подчеркнул, что туризм в республике и в крае развивается тесно. Но говорить об общих государственных проектах не приходится.

«С учетом бюджетных процессов, правил реализации отраслевых программ говорить о формальной ведении единого проекта на территории двух субъектов достаточно сложно, — говорит Евгений Дешевых. — Все равно выделяют деньги и определяют KPI для каждого субъекта отдельно. Развиваться вместе „на бумаге“ достаточно непросто».

При этом власть может поддерживать национальный турмаршрут, который связывает оба региона.

«Мы помогаем благоустраивать маршрут на своей территории, коллеги из министерства туризма республики — на своей. Но, в принципе, координатор тут бизнес — и именно он договаривается с бизнесом», — заключил Дешевых.

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