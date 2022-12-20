Подружиться с Горным. Перетянет ли Манжерок туристов с «Бирюзовой Катуни», рассказал глава управления по туризму края

Манжерок не только не помешает развивать особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь», но и поможет. В этом уверен Евгений Дешевых, глава управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края.

Он рассказал, что соседство двух территорий дает туристам разнообразный продукт, широкий выбор.

«В одном месте бассейны, пляжный отдых, в другом — экскурсионные программы и так далее. Это будет аккумулировать большое количество гостей», — говорит глава управления.

Также Евгений Дешевых отметил, что сценарий современного путешествия — постоянное перемещение. Поэтому туристы, размещающиеся на Бирюзовой Катуни, могут делать постоянные выезды на территорию Манжерока и наоборот. Два объекта будут друг друга дополнять.

К тому же, соседство двух туристических центров создает развитую конкуренцию и позволяет сдерживать цены на услуги и проживание, уверен Дешевых.

Глава управления также подчеркнул, что туризм в республике и в крае развивается тесно. Но говорить об общих государственных проектах не приходится.

«С учетом бюджетных процессов, правил реализации отраслевых программ говорить о формальной ведении единого проекта на территории двух субъектов достаточно сложно, — говорит Евгений Дешевых. — Все равно выделяют деньги и определяют KPI для каждого субъекта отдельно. Развиваться вместе „на бумаге“ достаточно непросто».

При этом власть может поддерживать национальный турмаршрут, который связывает оба региона.