Поехали к Авроре. Где в России можно увидеть северное сияние

Из-за пандемии заграничные путешествия отменяются, но это не значит, что любители экзотики останутся ни с чем. Как насчет полярного сияния — настоящего, прямо у вас над головой? Altapress.ru выяснил, как увидеть потрясающие северные огни, не выезжая из России.

Для первой «охоты» за полярными огнями

Если забираться далеко на север страшновато, можно попытать счастья в Архангельской области. Бывалые охотники за полярным сиянием рекомендуют отправляться в северные районы — лучшие фотографии, по их мнению, получаются с берегов Северной Двины. Сияние можно увидеть и в столице региона, главное — поймать правильный момент.

Остановиться можно в отеле (от 2000 рублей в сутки), в хостеле (от 700 рублей в сутки) или в частном жилье, найденном на Airbnb.

Полярное сияние. unsplash.com

Мурманская область — тоже популярное место для «охоты» за полярным сиянием. Но чтобы увидеть здесь Аврору, нужно уехать как минимум на 50 километров от города. Так, известная точка для наблюдений — село Териберка, которое находится всего в 2 км от Баренцева моря. Кроме него отметьте на карте Печенгу, Видяево и Кандалакшу.

Кстати, и в самом Мурманске зимой есть чем заняться: заглянуть в океанариум, увидеть атомный ледокол «Ленин» или съездить на рыбалку к Кольскому заливу. Цены в местных гостиницах начинаются от 2000 рублей.

Для тех , кто готов рискнуть

Вариант для экстремалов — село Хатанга, самое сердце Таймырского полуострова. Вот где точно можно испытать силу воли (а заодно и организм) на прочность. Температура зимой здесь обычно не выше -30 градусов, а из жилья — только гостиница «Заполярье», которая больше похожа на общежитие времен СССР и радостей онлайн-бронирования пока не познала.

Полярное сияние. unsplash.com

Зато шансы увидеть здесь северное сияние действительно высоки: в Хатанге Аврора встречается чаще, чем где-либо в России. Идеальный период «охоты» в Хатанге — с декабря по январь, когда ночь длится до 20 часов.

Еще одно место, где можно увидеть северное сияние — крупнейший на Кольском полуострове горный массив Хибины. Из-за возвышенной местности шансы запечатлеть полярные огни в Хибинах максимально высоки. Правда, с транспортировкой тут все непросто. Но какая-никакая инфраструктура все же есть.

Остановиться можно в 10 километрах от города Апатиты — у озера Имандра, на берегах которого располагаются туркомплексы. В ожидании северного сияния можно покататься на лыжах, оленьих упряжках и снегоходах или заняться подледной рыбалкой. Стоимость размещения — от 1500 рублей в сутки (без питания).

Увидеть полярные огни можно также в Республике Коми. Здесь они не редкость, иногда сверкают даже в августе. Если выбирать точку наблюдений заранее, нужно знать, что Инта, Усинск и Воркута — это для суровых путешественников, а Сыктывкар — для чуть менее смелых. Цены на размещение в гостиницах и хостелах региона начинаются с 1000 рублей в сутки.

Полярное сияние. unsplash.com

Что нужно знать , отправляясь на север

Во-первых, если вы хотите увидеть северное сияние, приготовьтесь к бессонным ночам. Шансы увидеть полярные огни с 22 до 3 часов значительно повышаются.

Во-вторых, нужно помнить, что облачная погода может разрушить все ваши планы, и иметь список развлечений про запас.

В-третьих, будьте осторожны, садясь за руль на севере: полярной ночью зимник сливается с заснеженной обочиной и сойти с дороги очень легко.

Полярное сияние. unsplash.com

Ну и главный совет: ищите точные прогнозы солнечной активности на астрономических и метеорологических сайтах. Следить за «графиком» сияний удобно и через специальные приложения, наример Aurora Ale для iOS и Android.