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Туризм

Поехали к Авроре. Где в России можно увидеть северное сияние

Из-за пандемии заграничные путешествия отменяются, но это не значит, что любители экзотики останутся ни с чем. Как насчет полярного сияния — настоящего, прямо у вас над головой? Altapress.ru выяснил, как увидеть потрясающие северные огни, не выезжая из России.

Полярное сияние.
Полярное сияние.
unsplash.com

Для первой «охоты» за полярными огнями

Если забираться далеко на север страшновато, можно попытать счастья в Архангельской области. Бывалые охотники за полярным сиянием рекомендуют отправляться в северные районы — лучшие фотографии, по их мнению, получаются с берегов Северной Двины. Сияние можно увидеть и в столице региона, главное — поймать правильный момент.

Остановиться можно в отеле (от 2000 рублей в сутки), в хостеле (от 700 рублей в сутки) или в частном жилье, найденном на Airbnb.

Полярное сияние.
Полярное сияние.
unsplash.com

Мурманская область — тоже популярное место для «охоты» за полярным сиянием. Но чтобы увидеть здесь Аврору, нужно уехать как минимум на 50 километров от города. Так, известная точка для наблюдений — село Териберка, которое находится всего в 2 км от Баренцева моря. Кроме него отметьте на карте Печенгу, Видяево и Кандалакшу.

Кстати, и в самом Мурманске зимой есть чем заняться: заглянуть в океанариум, увидеть атомный ледокол «Ленин» или съездить на рыбалку к Кольскому заливу. Цены в местных гостиницах начинаются от 2000 рублей.

Для тех, кто готов рискнуть

Вариант для экстремалов — село Хатанга, самое сердце Таймырского полуострова. Вот где точно можно испытать силу воли (а заодно и организм) на прочность. Температура зимой здесь обычно не выше -30 градусов, а из жилья — только гостиница «Заполярье», которая больше похожа на общежитие времен СССР и радостей онлайн-бронирования пока не познала.

Полярное сияние.
Полярное сияние.
unsplash.com

Зато шансы увидеть здесь северное сияние действительно высоки: в Хатанге Аврора встречается чаще, чем где-либо в России. Идеальный период «охоты» в Хатанге — с декабря по январь, когда ночь длится до 20 часов.

Еще одно место, где можно увидеть северное сияние — крупнейший на Кольском полуострове горный массив Хибины. Из-за возвышенной местности шансы запечатлеть полярные огни в Хибинах максимально высоки. Правда, с транспортировкой тут все непросто. Но какая-никакая инфраструктура все же есть.

Остановиться можно в 10 километрах от города Апатиты — у озера Имандра, на берегах которого располагаются туркомплексы. В ожидании северного сияния можно покататься на лыжах, оленьих упряжках и снегоходах или заняться подледной рыбалкой. Стоимость размещения — от 1500 рублей в сутки (без питания).

Увидеть полярные огни можно также в Республике Коми. Здесь они не редкость, иногда сверкают даже в августе. Если выбирать точку наблюдений заранее, нужно знать, что Инта, Усинск и Воркута — это для суровых путешественников, а Сыктывкар — для чуть менее смелых. Цены на размещение в гостиницах и хостелах региона начинаются с 1000 рублей в сутки.

Полярное сияние.
Полярное сияние.
unsplash.com

Что нужно знать, отправляясь на север

Во-первых, если вы хотите увидеть северное сияние, приготовьтесь к бессонным ночам. Шансы увидеть полярные огни с 22 до 3 часов значительно повышаются.

Во-вторых, нужно помнить, что облачная погода может разрушить все ваши планы, и иметь список развлечений про запас.

В-третьих, будьте осторожны, садясь за руль на севере: полярной ночью зимник сливается с заснеженной обочиной и сойти с дороги очень легко.

Полярное сияние.
Полярное сияние.
unsplash.com

Ну и главный совет: ищите точные прогнозы солнечной активности на астрономических и метеорологических сайтах. Следить за «графиком» сияний удобно и через специальные приложения, наример Aurora Ale для iOS и Android.

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