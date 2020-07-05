Поисковый интерес к базам отдыха на Алтае вырос в пять раз

Жители страны стали активнее интересоваться турбазами Алтайского края и Республики Алтай в поисковых системах и сервисе 2ГИС. За последние две недели сетевой выбор места для отдыха увеличился в два раза.

По данным компании 2ГИС, в последнюю неделю июня базы отдыха на картах России искали 336 тыс. раз. Недельный прирост составил 107%. Как правило, такие запросы формировали жители Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Новосибирска и других городов-миллионников.

Вместе с тем, в компании отметили, что поиск баз в Горном Алтае вырос в среднем в пять раз. Тогда как, например, отдых конкретного места отдыха или санатория в Сочи — в 2,4 раза.

Напомним, туристические базы в Алтайском крае открылись 27 июня, а в Республике Алтай — 3 июля. Они работают (или должны работать) с соблюдением всех необходимых мер профилактики коронавируса.

Вместе с тем, перспективы выездного туризма остаются летом 2020 года весьма туманными. Ростуризм пока не сообщил, когда россияне смогут полететь в Турцию. А страны ЕС пока запретили въезд граждан России в свои государства из-за высокого уровня пандемии в нашей стране.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 29 июня официально объявила туристический сезон в России открытым. При этом она назвала самые перспективные маршруты для россиян и способы недорогих перелетов к местам отдыха.

В частности, по словам Догузовой. федеральный туроператор «Пегас Туристик» разработал пакетные туры на Алтай. С середины июля из Москвы и Санкт-Петербурга запускаются регулярные рейсы авиакомпании Nordwind Airlines в Горно-Алтайск. Стоимость тура будет составлять от 30 тыс. рублей на человека за неделю.