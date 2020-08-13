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Полет на алтайский Марс. Барнаульцев приглашают в увлекательную экскурсию по местам силы

Если вы устали от городской суеты, приглашаем в тур выходного дня «Марс — сердце Горной страны» 21−23 августа. На 3 дня и 2 ночи вы отправитесь в путешествие по красивейшей дороге — Чуйскому тракту, почти до границы с Монголией.

Полет на алтайский Марс.
Полет на алтайский Марс.
Ольга Иванова.

Вас ждут нереальные ландшафты, напоминающие своим цветом Марс. Из-за большого содержания ртути в породах они имеют различные оттенки красного — от ярко-оранжевого до темно-бурого.

В программе экскурсии с посещением природных объектов и «мест силы» — перевалов Семинский и Чике-Таман, голубого гейзерного озера, песчаных гор и не только. При этом не требуется особых физически сил — это поездка с умеренной нагрузкой.

В путешествии можно соприкоснуться с древней культурой Алтая эпохи неолита (посмотреть петроглифы 6−4 тыс. лет до н. э.), почувствовать особый колорит под звуки алтайского комуса, насладиться звенящей тишиной Алтайских гор и вдохнуть особый аромат алтайских трав!

Стоимость: 7200−8000 рублей.

Специальное предложение! При покупке тура на двоих — скидка 600 рублей.

В стоимость входит: экскурсионная доставка на комфортабельном автобусе, питание, проживание на турбазе в номерах различных категорий, страховка.

Туристическое агентство «Сириус тур»

Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.

Телефон: +7 (923) 714−1157 (экскурсии по Горному Алтаю)

Сайт: siriustur.ru

Информация о стоимости действительна на момент публикации

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