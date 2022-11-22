Полный рюкзак гор. Что за частные гиды организуют путешествия по Алтаю и сколько это стоит

Altapress.ru нашел 12 профессиональных гидов, которые показывают Алтай с лучших ракурсов, и выяснил, сколько стоит такое путешествие и что включено в тур.

1. Компания «Ганеман тревел»

Организуют туры по Алтаю, Алтайскому краю, Шерегешу и другим местам России уже более 20 лет.

Длительность туров: от одного до семи дней.

Какие локации есть: Каракольские озера , алтайский Марс , Телецкое озеро , каменные грибы , перевалы Семинский и Чике-Таман , Актру , Гейзерное озеро , горы Кокуя и другие.

Цены: от 13 до 100 тыс. рублей.

Что включено в тур: питание, проживание, экскурсии, трансфер, страховка, баня.

Гиды:

Татьяна Ганеман. КМС по водному туризму, посетила 100 городов и 30 стран. Судья МЧС России по многоборью спасателей.

Герман Ганеман. Гид-инструктор альпинизма и горного туризма. Зашел на высшую точку Европы — Эльбрус.

Хорошилова Юлия. Проводит «пляжные» туры по озерам края.

Яговец Виталий. Самый опытный гид команды, преподаватель на кафедре туризма.

Туры на Алтай. ganemantravel.ru Туры на Алтай. ganemantravel.ru Туры на Алтай. ganemantravel.ru

2. Клуб путешественников «Странник»

Проводят туры не только по Алтаю, но и по всему миру.

Длительность туров: от пяти до 13 дней.

Какие локации есть: Ущелье горных духов Че-Чкыш, село Чемал и остров Патмос, Белуха, Мультинские озера, Кош-Агач, Телецкое озеро, Северо- и Южночуйский хребет, алтайский Марс, долины реки Чулышман, водопад Куркура, Курайская степь и другие.

Цены: от 25 до 385 тыс. рублей.

Что включено в тур: проживание, питание, экскурсии, трансфер, аренда группового снаряжения, страховка.

Гиды:

Александр Лубенец. Гид-инструктор по Горному Алтаю. В туризме 24 года.

Анна Житенева. Инструктор-водник не только в Алтайском крае, но и в Норвегии и на Кавказе. Имеет третий разряд по альпинизму, второй — по скалолазанию. Водит сплавы, автотуры и активные туры в горах.

Артем Тарабукин. Гид-инструктор по Алтаю и Турции. Проводит лыжные экспедиции, горные, по Крайнему Северу и соло-походы.

Владимир Генин. Водит туры на Алтай, в профессии 26 лет.

Роман Карасев. В туризме 15 лет. Водит туры к Белухе, Телецкому озеру, Мультинским озерам, по Северо- и Южночуйскому хребту, автотуры, пешие и альпинистские туры в Кош-Агачском районе и автотуры в Монголию.

Алтай. clubstrannik.ru Алтай. clubstrannik.ru Алтай. clubstrannik.ru

3. Туроператор «Большой Алтай»

Длительность туров: от пяти до 17 дней.

Какие локации есть: Гейзерное озеро, Долина реки Чулышман, Перевал Кату-Ярык, Алтайский Марс, Снежные вершины Северо-Чуйского хребта, Золотое кольцо Алтая, тропа снежного барса, Актру, долина вековых деревьев.

Цены: от 39 до 150 тыс. рублей

Что включено в тур: трансфер, питание, проживание, страховка, экскурсии.

Гиды:

Иван. Работал гидом за границей, на Алтае с 2007 года, в туризме более 10 лет.

Денис. Профессиональный альпинист, в туризме более 10 лет. Занимается инструктажем по горным лыжам.

Елена. Профессиональный гид, выросла и живет на Алтае.