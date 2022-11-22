Полный рюкзак гор. Что за частные гиды организуют путешествия по Алтаю и сколько это стоит

1. Компания «Ганеман тревел»
Организуют туры по Алтаю, Алтайскому краю, Шерегешу и другим местам России уже более 20 лет.
Длительность туров: от одного до семи дней.
Какие локации есть: Каракольские озера, алтайский Марс, Телецкое озеро, каменные грибы, перевалы Семинский и Чике-Таман, Актру, Гейзерное озеро, горы Кокуя и другие.
Цены: от 13 до 100 тыс. рублей.
Что включено в тур: питание, проживание, экскурсии, трансфер, страховка, баня.
Гиды:
Татьяна Ганеман. КМС по водному туризму, посетила 100 городов и 30 стран. Судья МЧС России по многоборью спасателей.
Герман Ганеман. Гид-инструктор альпинизма и горного туризма. Зашел на высшую точку Европы — Эльбрус.
Хорошилова Юлия. Проводит «пляжные» туры по озерам края.
Яговец Виталий. Самый опытный гид команды, преподаватель на кафедре туризма.
2. Клуб путешественников «Странник»
Проводят туры не только по Алтаю, но и по всему миру.
Длительность туров: от пяти до 13 дней.
Какие локации есть: Ущелье горных духов Че-Чкыш, село Чемал и остров Патмос, Белуха, Мультинские озера, Кош-Агач, Телецкое озеро, Северо- и Южночуйский хребет, алтайский Марс, долины реки Чулышман, водопад Куркура, Курайская степь и другие.
Цены: от 25 до 385 тыс. рублей.
Что включено в тур: проживание, питание, экскурсии, трансфер, аренда группового снаряжения, страховка.
Гиды:
Александр Лубенец. Гид-инструктор по Горному Алтаю. В туризме 24 года.
Анна Житенева. Инструктор-водник не только в Алтайском крае, но и в Норвегии и на Кавказе. Имеет третий разряд по альпинизму, второй — по скалолазанию. Водит сплавы, автотуры и активные туры в горах.
Артем Тарабукин. Гид-инструктор по Алтаю и Турции. Проводит лыжные экспедиции, горные, по Крайнему Северу и соло-походы.
Владимир Генин. Водит туры на Алтай, в профессии 26 лет.
Роман Карасев. В туризме 15 лет. Водит туры к Белухе, Телецкому озеру, Мультинским озерам, по Северо- и Южночуйскому хребту, автотуры, пешие и альпинистские туры в Кош-Агачском районе и автотуры в Монголию.
3. Туроператор «Большой Алтай»
Длительность туров: от пяти до 17 дней.
Какие локации есть: Гейзерное озеро, Долина реки Чулышман, Перевал Кату-Ярык, Алтайский Марс, Снежные вершины Северо-Чуйского хребта, Золотое кольцо Алтая, тропа снежного барса, Актру, долина вековых деревьев.
Цены: от 39 до 150 тыс. рублей
Что включено в тур: трансфер, питание, проживание, страховка, экскурсии.
Гиды:
Иван. Работал гидом за границей, на Алтае с 2007 года, в туризме более 10 лет.
Денис. Профессиональный альпинист, в туризме более 10 лет. Занимается инструктажем по горным лыжам.
Елена. Профессиональный гид, выросла и живет на Алтае.