Посещающим Россию финским секс-туристам будут бесплатно выдавать лекарства от ВИЧ

В Финляндии препараты для профилактики ВИЧ с начала июля будут оплачиваться через систему государственного здравоохранения, они будут выписываться, в том числе, для секс-туристов, посещающих Россию, сообщает Yle .

«Медикаменты будут выписываться в основном тем, кто подвержен повышенному риску заражения ВИЧ: гомо- и бисексуальным мужчинам, работникам и работницам секс-индустрии, а также гетеросексуальным мужчинам, практикующим секс-туризм в Россию, Таиланд и другие страны с неблагоприятной статистикой по ВИЧ», — говорится в сообщении.

При необходимости препарат смогут получить все сексуально активные люди, у кого бывают случайные партнеры, пишет «Росбалт».

Аналогичные программы есть уже во многих странах Европы, в частности, в Германии и на Украине.