Посещающим Россию финским секс-туристам будут бесплатно выдавать лекарства от ВИЧ

«Медикаменты будут выписываться в основном тем, кто подвержен повышенному риску заражения ВИЧ: гомо- и бисексуальным мужчинам, работникам и работницам секс-индустрии, а также гетеросексуальным мужчинам, практикующим секс-туризм в Россию, Таиланд и другие страны с неблагоприятной статистикой по ВИЧ», — говорится в сообщении.
При необходимости препарат смогут получить все сексуально активные люди, у кого бывают случайные партнеры, пишет «Росбалт».
Аналогичные программы есть уже во многих странах Европы, в частности, в Германии и на Украине.