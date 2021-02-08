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8 февраля
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Туризм

Посещающим Россию финским секс-туристам будут бесплатно выдавать лекарства от ВИЧ

В Финляндии препараты для профилактики ВИЧ с начала июля будут оплачиваться через систему государственного здравоохранения, они будут выписываться, в том числе, для секс-туристов, посещающих Россию, сообщает Yle.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0

«Медикаменты будут выписываться в основном тем, кто подвержен повышенному риску заражения ВИЧ: гомо- и бисексуальным мужчинам, работникам и работницам секс-индустрии, а также гетеросексуальным мужчинам, практикующим секс-туризм в Россию, Таиланд и другие страны с неблагоприятной статистикой по ВИЧ», — говорится в сообщении.

При необходимости препарат смогут получить все сексуально активные люди, у кого бывают случайные партнеры, пишет «Росбалт».

Аналогичные программы есть уже во многих странах Европы, в частности, в Германии и на Украине.

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